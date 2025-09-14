Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Mokytoja Veronika atskleidė vaikelio lytį: tai padarė išradingai

2025-09-14 11:31
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-14 11:31

Anksčiau garsi mokytoja Veronika pranešė, kad su savo vyru Simu Kazilioniu laukiasi vaikelio. Šiandien ji atskleidė jo lytį išradingu būdų.

Mokytoja Veronika (tv3.lt koliažas)

Anksčiau garsi mokytoja Veronika pranešė, kad su savo vyru Simu Kazilioniu laukiasi vaikelio. Šiandien ji atskleidė jo lytį išradingu būdų.

0

Nuotaikingu vaizdo įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Buvote teisūs“

Pasidalintame įraše grojant muzikai ji su vyru iš pradžių susidaužia taurėmis, o vėliau – vaikiškais buteliukais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieraše ji rašė: „Taip, taip! Kas spėjote, kad tai berniukas – buvote teisūs!“

Dar anksčiau ji buvo pasidalijusi ir kitu įrašu, kuriame ragino sekėjus spėti lytį.

