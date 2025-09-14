Mokytoja Veronika atskleidė vaikelio lytį: tai padarė išradingai

Nuotaikingu vaizdo įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Buvote teisūs“
Pasidalintame įraše grojant muzikai ji su vyru iš pradžių susidaužia taurėmis, o vėliau – vaikiškais buteliukais.
Prieraše ji rašė: „Taip, taip! Kas spėjote, kad tai berniukas – buvote teisūs!“
Dar anksčiau ji buvo pasidalijusi ir kitu įrašu, kuriame ragino sekėjus spėti lytį.
