Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Šios dvynės laikomos gražiausiomis pasaulyje: pamatykite, kaip jos atrodo

2025-09-13 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 14:25

Identiškos dvynės Ava Marie ir Leah Rose Clements išgarsėjo kaip „gražiausios dvynės pasaulyje“. Šios merginos mados ir modelių industrijoje sukėlė tikrą sensaciją – savo profesinę karjerą pradėjo vos septynerių. Per šešerius metus jos sulaukė daugiau nei 2,1 mln. sekėjų „Instagram“ platformoje ir tapo plačiai žinomos internete.

Šios dvynės laikomos gražiausiomis pasaulyje: pamatykite, kaip jos atrodo
10

Identiškos dvynės Ava Marie ir Leah Rose Clements išgarsėjo kaip „gražiausios dvynės pasaulyje“. Šios merginos mados ir modelių industrijoje sukėlė tikrą sensaciją – savo profesinę karjerą pradėjo vos septynerių. Per šešerius metus jos sulaukė daugiau nei 2,1 mln. sekėjų „Instagram“ platformoje ir tapo plačiai žinomos internete.

REKLAMA
3

Ava ir Leah gimė 2010 m. liepos 7 d. Orindžo apygardoje, Kalifornijoje (JAV). Jų tėvai – Kevin ir Jaqi Clements – labai didžiuojasi savo vaikais. Šiandien dvynės aktyviai dirba modeliais ir mėgaujasi paauglystės metais, pranešė portalas whatsgoodonline.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šios dvynės laikomos gražiausiomis pasaulyje: pamatykite, kaip jos atrodo
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šios dvynės laikomos gražiausiomis pasaulyje: pamatykite, kaip jos atrodo

Jaqi ir Kevin susituokė 2003 m., o 2008-aisiais susilaukė pirmagimio sūnaus Chase. Po dvejų metų šeimą papildė identiškos dvynės, kurios nuo pat gimimo sulaukė begalės komplimentų.

REKLAMA
REKLAMA

Modelių agentūra nuo kūdikystės

Vos gimusios, jos traukė aplinkinių dėmesį, o nepažįstamieji ėmė raginti tėvus išbandyti dukrų galimybes modelių pasaulyje. Taip, būdamos vos šešių mėnesių, mergaitės buvo užregistruotos modelių agentūroje.

REKLAMA

Dvynės greitai sulaukė didžiulio populiarumo ir buvo pramintos „gražiausiomis pasaulio dvynėmis“. Vis dėlto mama Jaqi sunerimo, kad tokia šlovė gali būti per didelė našta tokio amžiaus vaikams, todėl netrukus nutraukė mergaičių karjerą agentūroje.

Išmintinga mama, supratusi, kad pasaulis gali būti negailestingas, nusprendė, jog geriausia leisti „gražiausioms pasaulio dvynėms“ augti be kamerų spaudimo.

REKLAMA
REKLAMA

Sėkmė socialiniuose tinkluose

Mergaitėms patiko fotografuotis ir būti dėmesio centre, tačiau šios gimtos natūralios talentingos mergaitės dar turėjo daug ko išmokti apie modeliavimą. Tada Jaqi sugalvojo genialią idėją – sukurti „Instagram“ paskyrą dvynėms. Tokiu būdu Ava ir Leah galėjo lavinti savo įgūdžius, o modelių agentūros galėjo pastebėti jų talentą.

„Instagram“ paskyra tapo akimirksniu sėkminga; jos populiarumas leido dvynėms kiekvieną mėnesį sparčiai pritraukti tūkstančius naujų sekėjų.

Šiuo metu savo Instagram paskyroje dvynės turi daugiau nei 2 milijonus sekėjų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų