Šios dvynės laikomos gražiausiomis pasaulyje: pamatykite, kaip jos atrodo

Ava ir Leah gimė 2010 m. liepos 7 d. Orindžo apygardoje, Kalifornijoje (JAV). Jų tėvai – Kevin ir Jaqi Clements – labai didžiuojasi savo vaikais. Šiandien dvynės aktyviai dirba modeliais ir mėgaujasi paauglystės metais, pranešė portalas whatsgoodonline.com.
Jaqi ir Kevin susituokė 2003 m., o 2008-aisiais susilaukė pirmagimio sūnaus Chase. Po dvejų metų šeimą papildė identiškos dvynės, kurios nuo pat gimimo sulaukė begalės komplimentų.
Modelių agentūra nuo kūdikystės
Vos gimusios, jos traukė aplinkinių dėmesį, o nepažįstamieji ėmė raginti tėvus išbandyti dukrų galimybes modelių pasaulyje. Taip, būdamos vos šešių mėnesių, mergaitės buvo užregistruotos modelių agentūroje.
Dvynės greitai sulaukė didžiulio populiarumo ir buvo pramintos „gražiausiomis pasaulio dvynėmis“. Vis dėlto mama Jaqi sunerimo, kad tokia šlovė gali būti per didelė našta tokio amžiaus vaikams, todėl netrukus nutraukė mergaičių karjerą agentūroje.
Išmintinga mama, supratusi, kad pasaulis gali būti negailestingas, nusprendė, jog geriausia leisti „gražiausioms pasaulio dvynėms“ augti be kamerų spaudimo.
Sėkmė socialiniuose tinkluose
Mergaitėms patiko fotografuotis ir būti dėmesio centre, tačiau šios gimtos natūralios talentingos mergaitės dar turėjo daug ko išmokti apie modeliavimą. Tada Jaqi sugalvojo genialią idėją – sukurti „Instagram“ paskyrą dvynėms. Tokiu būdu Ava ir Leah galėjo lavinti savo įgūdžius, o modelių agentūros galėjo pastebėti jų talentą.
„Instagram“ paskyra tapo akimirksniu sėkminga; jos populiarumas leido dvynėms kiekvieną mėnesį sparčiai pritraukti tūkstančius naujų sekėjų.
Šiuo metu savo Instagram paskyroje dvynės turi daugiau nei 2 milijonus sekėjų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!