Kalendorius
Rugsėjo 13 d., šeštadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vilniuje susibūrė žinomi žmonės: siekė kilnaus tikslo

2025-09-13 13:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 13:01

Šį šeštadienį, rugsėjo 13 d., Vilniuje vyko jau devintasis iniciatyvos „Minam100“ moterų važiavimas dviračiais. Įveikdamos 100 kilometrų distanciją miesto ir užmiesčio keliais, dalyvės ne tik siekė asmeninių iššūkių, bet ir prisidėjo prie kilnaus tikslo – surinktos lėšos bus skirtos vaikų saugai keliuose ir sporto mokykloms.

Vilniuje susibūrė žinomi žmonės: siekė kilnaus tikslo (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
65

Šį šeštadienį, rugsėjo 13 d., Vilniuje vyko jau devintasis iniciatyvos „Minam100“ moterų važiavimas dviračiais. Įveikdamos 100 kilometrų distanciją miesto ir užmiesčio keliais, dalyvės ne tik siekė asmeninių iššūkių, bet ir prisidėjo prie kilnaus tikslo – surinktos lėšos bus skirtos vaikų saugai keliuose ir sporto mokykloms.

REKLAMA
0

Renginys kasmet pritraukia vis daugiau moterų – tiek profesionalių sportininkių, tiek pradedančiųjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniuje susibūrė žinomi žmonės: siekė kilnaus tikslo
(65 nuotr.)
(65 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje susibūrė žinomi žmonės: siekė kilnaus tikslo

Dalyvavo žinomi veidai

Šiemet prie važiavimo prisijungė aktorė Agnė Grudytė, šokių trenerė Milana Jašinskytė, visuomenininkė Vismantė Bankunskienė.

REKLAMA
REKLAMA

Renginį vedė ir kartu važiavo žinoma kulinarė, TV laidų vedėja bei „Minam100“ ambasadorė Beata Nicholson.

Sveikinimo kalbas sakė kunigas Ričardas Doveika ir Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų