  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Vilnius skamba nuo „Gypsy fest“ dainų ir šokių: šventėje ir žymūs veidai

2025-09-12 19:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 19:55

Lietuvos sostinės gatves užliejo dainos, šokiai ir gera nuotaika, kuriai įtakos neturi lietingas oras. Vilniuje vyksta  „Gypsy fest“ festivalis, kur galima pamatyti ir žymių veidų.

Gipsy festivalis Vilniuje (Nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
46

Lietuvos sostinės gatves užliejo dainos, šokiai ir gera nuotaika, kuriai įtakos neturi lietingas oras. Vilniuje vyksta  „Gypsy fest" festivalis, kur galima pamatyti ir žymių veidų.

1

Eisenoje, kuri yra festivalio neatsiejama dalis, galima buvo sutikti ir žymių veidų. Šis festivalis vyksta jau 9-ąjį kartą, todėl pritraukia gausybę gerbėjų.

Gipsy festivalis Vilniuje (Nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
FOTOGALERIJA. Gipsy festivalis Vilniuje (Nuotr. Patricija Adamovič/BNS)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Festivalis romų ritmu

Festivalyje buvo galima mėgautis romų patiekalais, grožėtis tradiciniais šokiais bei klausytis romų atliekamų dainų, o geriausia dalis lankytojams – festivalis visiškai nemokamas.

Festivalio eisena prasidėjo Vilniuje greta Tymo turgelio, o baigėsi Pilies gatvėje.

Festivalio dalyvių visas veiksmas laukė prie Vilniaus Rotušės, kur vyko koncertas bei buvo matomi šokiai.

Viai šalia Rotušės palapinėse buvo matomi romų rankdarbiai bei įvairūs patiekalai.

Koncerte buvo galima sutikti Raisą Šarkienę, Ištvaną Kviką.

