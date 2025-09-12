Kalendorius
Užgesintas didelis gaisras Vilniaus pakraštyje: „Unikalus įvykis“

2025-09-12 16:15 / šaltinis: ELTA
Liepsna Baltosios Vokės gatvėje kilusiame gaisre numalšinta, teigia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). Ugniagesiai informuoja šiuo metu aušinantys rezervuarą ir artėjantys prie kilusio gaisro lokalizacijos.

Para po gaisro dujų stotyje: nauji vaizdai iš drono (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

„Pavyko nuslopinti vienintelio degančio rezervuaro liepsnas, rezervuaras apie pusvalandį bus aušinamas. Toliau bus sandarinami cisternos vožtuvai. Tai labai stiprus žingsnis einant link lokalizacijos, bet jos dar neskelbiame“, – penktadienio popietę Eltai sakė įvykio vietoje esantis PAGD Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.

Įvykio vietoje surengtoje spaudos konferencijoje ugniagesiai sakė, kad dujos dar teka trijose vietose, todėl dar negalima skelbti lokalizacijos. Pasak jų, lokalizacija tikriausiai bus paskelbta mechaniniu būdu užsandarinus dujų nuotėkį. 

PAGD vadovas Renatas Požėla sako, kad gaisro gesinimo istorija yra unikali, ji gali patekti į ugniagesių vadovėlius.

„Unikalus įvykis ir unikali ugniagesybos istorija“, – sakė jis.

R. Požėlos teigimu, dėl gaisro ikiteisminį tyrimą atliekanti policija apklausė sužeistą įmonės darbuotoją, penktadienį atliko poėmius įmonėje ir paimtus objektus išsivežė.  

ELTA primena, kad trečiadienį prieš 10 val. buvo pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4. 

Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui. 

Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją. 

