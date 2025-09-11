Prakalbo apie milžinišką gaisrą ir jo suvaldymą: „Tikrai bus išmoktų pamokų“

Naujausią informaciją apie gaisrą Vilniuje suskystintų dujų pilstymo stotyje, „Žinių radijas“ laidoje, pateikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patarėjas Donatas Gurevičius.
Tai kaip praėjo naktis ir kokia situacija?
D. Gurevičius: Naktis praėjo ganėtinai stabiliai. Gaisro gesinimo atžvilgiu judame gerėjančia linkme, nes dar visai neseniai, prieš maždaug valandą, gelbėjimo darbų vadovas, įvertinęs pačią aktualiausią informaciją, nustatė, kad liepsnos židiniai, nors yra tuose pačiuose dviejuose židiniuose, mažėja, tačiau vis dar negalime pasakyti, ar tikrai sustabdėme visą dujų tiekimą, nes degimas vis dar vyksta ir nesame paskelbę lokalizacijos.
Priėmėme sprendimą sumažinti sprogimo bangos pavojaus spindulį iki 350 metrų, kas reiškia, kad šią minutę Baltosios Vokės gatvė yra uždaryta, bet atidarytos kitos aplinkinės gatvės, pavyzdžiui, Kirtimų gatvė.
Bent jau tas judėjimas, kuris gyvame mieste yra labai svarbus, yra apmažintas. Jeigu bandytume įsivaizduoti, kiek veiksmų atliekama iš ugniagesių pusės, tai apie 3 kilometrai žarnų yra nutiesta tiek gaisravietės teritorijoje, tiek aplink ją, nuolatos aušinami stacionarūs rezervuarai – jie aušinami vandeniu.
Kad suprastumėte, kiek vandens reikia, mažiausiai 60 litrų per sekundę yra išpučiama, ir kad tai būtų daroma nuolatos tiek vakar vakare, tiek visą naktį, turi būti užtikrintas nuolatinis vandens šaltinis.
Čia turime atvirą rezervuarą, kurį vandeniu pildome, padedant Lietuvos geležinkelių traukiniams, atvykusiems iš Šiaulių, Kauno, Vilniaus, kurie čia nuolat pildo vandenį. Vilniaus vandenys taip pat padeda, ir mes naudojame savo įrangą.
Taigi, aušinami artimiausi rezervuarai, ugnies plitimas sustabdytas, gaisro lokalizacijos neturime, bet stabiliai judame link jos gerėjančioje situacijoje.
Tai gal šiandien planuojama lokalizuoti?
D. Gurevičius: Be jokios abejonės, lokalizuoti, o jeigu pavyktų surasti tą, kaip aš vadinu, „auksinę sklendę“, kurią uždarius nustotų dujų degimas arba išdegtų visas likęs dujų kiekis, tai iš tikrųjų galima būtų galvoti ir apie likvidaciją, tačiau paliekame laisvės ir erdvės gelbėjimo darbų vadovo sprendimui, nes iš tikrųjų vamzdynai ir cisternos yra susietos.
Nemažai sklendžių uždarėme, ir dar daug daugiau planuojame uždaryti, tardamiesi su įmonės technologais, įvairiais specialistais, chemikais, išmanančiais šią sritį, bei mūsų ekspertais. Taigi, turime planų ateičiai, ir, matyt, šiandien tikrai dar darbuosimės įvykio vietoje.
Kalbant apie sklendžių uždarymą, tai buvo viena iš operacijų su „ARAS“ pareigūnais? Ar kažkas panašaus šiandien numatoma, ieškant vėlgi?
D. Gurevičius: Iš tikrųjų, jau naktį, po pirmųjų vakar vykdytų operacijų, apie 5 valandą kartu su „ARAS“ pareigūnais ir jų šarvuotu automobiliu vykome atlikti keletą tokių užvažiavimų, kurie buvo atlikti ir sutemus, tačiau dabar matome, kad vien tik ugniagesių pagalba ir turima apsauga suteikia galimybę prieiti arčiau židinio.
Esame ir arčiau, ir gesinimui skirtus švirkštus pasistatę, ir, sakykime, poveikio zoną esame sumažinę.
Kalbant, ką tie žmonės pasakoja galbūt šiek tiek apie tą operaciją, jums pačiam teko su jais pasikalbėti, koks jausmas yra įvažiuoti taip į liepsną?
D. Gurevičius: Pats esu pailsėjęs tik keletą valandų – nuo 6 ryto vėl esu vietoje, iki vidurnakčio taip pat buvau vietoje. Esame dėkingi ugniagesiams, bent jau mūsų pareigūnams, ir visoms kitoms pajėgoms, dirbančioms šioje įvykio vietoje, už bendrystę, supratimą, ilgalaikį bendradarbiavimą.
Jau ne tik iš veidų vieni kitus atpažįstame atvykę į įvykius, prie mūsų prisijungia ir naujų pajėgų, ir, matyt, mūsų pačių bendruomenė šį neeilinį įvykį, kuris, kaip ir sakau, yra klasifikuojamas kaip didelė pramoninė avarija, turint ir tam tikrus tarptautinius įsipareigojimus bei atsiskaitymus ne tik visuomenei, bet ir Europos Komisijai.
Norime perduoti ir mūsų ugniagesių bendruomenei, kuri, aišku, stebi šį įvykį mūsų vidiniais kanalais, klausinėja kolegų, kaip mums sekasi. Na, iš tikrųjų, tai neįprastas mums įvykis, išskirtinis. Galime pasakyti, kad esame dėkingi ir savo pareigūnams, ir jų artimiesiems, kurie, matyt, stebi tą situaciją.
Tikrai bus išmoktų pamokų, bus ką pasakyti tiek visuomenei, tiek mums. Be jokios abejonės, bus atliekami įvairūs jau pradėti ikiteisminiai tyrimai ir šios pramoninės avarijos atskiras tyrimas. Per 12 mėnesių turėsime informuoti ir Europos Komisiją.
Atitinkamai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sudarys atskirą komisiją šios pramoninės avarijos tyrimui. Taigi, net ir užgesinus ir likvidavus, bus išmokta pamokų, vyks bendri pasitarimai ir bus pasiekta susitarimų dėl tolesnių veiksmų.
Visos laidos klausykite čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!