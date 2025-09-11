Užsidegus dujoms Lietuvoje ir įskridus dronams į Lenkiją – svarbi žinia: kreipiasi į visus

Šių įvykių sutapimas vieną dieną sukėlė nesaugumo jausmą, kai kurie ėmė dar labiau baimintis dėl karo. Žmonės dalijosi nuogąstavimais socialiniuose tinkluose, o kai kurie vėl pajuto nerimą dėl ateities.
Ką tokiu metu daryti, kaip nepasiduoti panikai ir suvaldyti nerimą, naujienų portalui tv3.lt atskleidžia psichologas Gediminas Navaitis.
Ragina iš anksto būti pasirengusiems
Psichologas G. Navaitis aiškina, kad panika yra jausmas, kuris gali trukdyti racionaliai mąstyti ir elgtis.
„Ji gali sukliudyti protingai elgtis, o tuomet padarysime kvailysčių, kurios brangiai atsieis“, – sako jis.
Anot pašnekovo, svarbu suprasti, kad priešiškos jėgos išnaudoja ne tik tankus, lėktuvus ar pėstininkus, čia veikia ir specialiosios tarnybos, kurių tikslas – sukelti sumaištį tarp civilių gyventojų.
„Tai – netiesioginis mūsų atsparumo išbandymas. Tikėtina, kad dronai tikrino NATO šalių pasirengimą ginti dangų ir žmonių reagavimą – kiek jų pasiduos panikai“, – aiškina psichologas.
Jo teigimu, tokie skaičiai svarbūs agresoriui planuojant veiksmus.
„Sužinoma, kad labiau linkę į paniką yra vyresni žmonės ar gyvenantys provincijoje. Atėjus dienai X, priešas gali labiau į šias grupes taikytis. O niekas juk nenorėtų tapti priešo taikiniu“, – pabrėžia G. Navaitis.
Dėl šios priežasties itin svarbu mokėti valdyti stresą ir informaciją, galinčią kelti paniką.
„Paniką suvaldo veiksmai, jeigu žmogus žino, ką veikti. Reikia būti pasirengusiam – turėti vandens, kuprinę su būtiniausiais daiktais, vaistais, dokumentais, kitomis gelbėjimosi priemonėmis“, – pataria psichologas.
Vis dėlto, pasak jo, apklausos rodo, kad ypatingoms situacijoms pasiruošęs tik trečdalis gyventojų. Todėl ne mažiau svarbu remtis patikima informacija iš atsakingų tarnybų.
„Dėl dronų Lietuvoje informacija buvo pateikta labai aiškiai – jie neskrido į mūsų šalį, o Lietuvos kariuomenė yra sustiprintoje parengtyje ir pasirengusi juos numušti. Apie gaisrą taip pat informuoja patikimos institucijos – savivaldybės, gaisrininkai, policija“, – vardija jis.
Pasak G. Navaičio, socialiniuose tinkluose neišvengiamai atsiras melagingos informacijos, kurią skleis priešiškos jėgos – svarbu išlaikyti šaltą protą ir neoficialią informaciją vertinti kritiškai.
Pirmieji požymiai, kad žmogus panikuoja
Psichologas atkreipia dėmesį, kad panikuojantis žmogus dažnai nė nesuvokia, jog jį užvaldė panika. Jam gali atrodyti, kad jis elgiasi visiškai teisingai.
„Kaip pavyzdys – kuomet kyla panika minioje, žmonės pradeda vieni kitus mindyti. Nors protinga būtų nebėgti ta pačia kryptimi, o bandyti trauktis į šonus ir iš minios pasišalinti, žmonės pasiduoda srautui. Galime sakyti: „Elkis protingai“, tačiau didelio poveikio tai neturės“, – aiškina pašnekovas.
Pasak jo, pats žmogus gali padėti sau. Vietoje beprasmiško blaškymosi vertėtų trumpam sustoti, atsisėsti ir ramiai pakvėpuoti bent 5 minutes.
„Per tas kelias minutes suvokiame, kad nieko tokio neatidėliotino neatsitiks, tačiau būtent panika dažniausiai neleidžia to padaryti. Vis dėlto verta pabandyti – nurimti ir nuspręsti, kokia informacija remsiuosi, ką darysiu toliau“, – pabrėžia G. Navaitis.
Kalbėdamas apie naujienų srautą, psichologas akcentuoja, kad svarbiausia klausytis oficialių institucijų pranešimų.
„Juos išgirsti būtina ir jų nereikia riboti. Tačiau jeigu naujienos – tai įvairūs gandai ar žinutės internete, nuo jų reikėtų atsiriboti. Didelė dalis tokios informacijos gali būti klaidinga ar net sąmoningai klaidinanti“, – sako jis.
Kaip išmokti raminti save?
Specialistas pabrėžia, kad panika nėra neišvengiama – ją galima valdyti, jeigu žmogus žino, ką daryti.
Pasiruošimas, ramus kvėpavimas, aiškus veiksmų planas ir patikimos informacijos sekimas padeda sumažinti nerimą.
„Panikos valdymas – tai mūsų atsparumo išbandymas. Jeigu žinosime, kaip elgtis, ne tik būsime saugesni, bet ir neleisime kitiems mūsų lengvai išgąsdinti. Tai padeda visai visuomenei išlikti stipriai“, – teigia psichologas.
Todėl net ir nerimą keliančių įvykių akivaizdoje svarbu prisiminti: ramybė, racionalus požiūris ir patikima informacija yra geriausia apsauga nuo panikos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Karo atveju jie užiminės strateginius objektus, atskleidinės mūsų karių koordintes.
Deportuokit!