TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Požėla apie gaisrą: degimas kai kur yra nekontroliuojamas, svarstoma išvežti dujas

2025-09-11 07:43 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 07:43

Siekiant pagreitinti jau beveik parą trunkantį gaisro gesinimą Baltosios Vokės gatvėje, svarstoma išgabenti dujas iš gaisravietės, sako Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla.

Siekiant pagreitinti jau beveik parą trunkantį gaisro gesinimą Baltosios Vokės gatvėje, svarstoma išgabenti dujas iš gaisravietės, sako Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla.

0

„Svarstoma išvežti dujas, kad jos nedegtų. Toks būtų logiškas žingsnis. Tačiau dėl to sprendimas kol kas nepriimtas. Jį priimsime kartu su specialistais. Degimo intensyvumas tikrai yra sumažėjęs, tačiau teigti, kad lokalizavome gaisrą, anksti. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Degimas kai kuriose talpyklose yra nekontroliuojamas. Toliau aušinami rezervuarai, toliau bandoma nustatyti pažeistus vamzdynus. Tikimės, kad rezervuaruose, kurių sklendės užsuktos ir jos dujomis nebepasipildo, likusios dujos išdegs“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė R. Požėla.

Kol kas nežinoma, nei kokį kiekį dujų reikėtų išvežti, nei kas tai galėtų padaryti.

Kaip Eltai patvirtino „Orlen Lietuva“, visi užsidegę vagonai priklauso įmonei, dalyje vagonų buvo gabenamas krovinys iš įmonei priklausančios Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos.

Sprogimai buvo girdimi ir tik kilus gaisrui, ir apie vidurdienį. Nelaimė įvyko bendrovės „Jozita“ teritorijoje, šis objektas pagal įprastą reglamentavimą priskiriamas pavojingam objektui.

5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus.

Dėl gyventojų saugumo paskelbta evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos

Bendrasis pagalbos centras informavo, kad 9.45 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, kad Trakų Vokėje, Baltosios Vokės g. 35, suskystintų dujų pilstymo stotyje dega vagonas su dujomis.

