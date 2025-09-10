Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ugniagesiai: gaisras Baltosios Vokės gatvėje dar nelokalizuotas

2025-09-10 19:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 19:05

 Iki trečiadienio vakaro ugniagesiams dar nepavyko lokalizuoti didžiulio gaisro sostinės pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje.

Vilniaus pakraštyje užsiliepsnojo aštuoni vagonai su dujomis. ELTA | Andrius Ufartas
 Iki trečiadienio vakaro ugniagesiams dar nepavyko lokalizuoti didžiulio gaisro sostinės pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje.

„Neturim labai svarbaus lokalizacijos momento. Aušiname rezervuarus, matuojam temperatūrą. Po sklendžių užsukimo liepsna sumažėjo, tačiau lokalizacijos neskelbiame“, – Eltai sakė įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.

Įvykio vietoje sutelkta apie 40 ugniagesių gelbėtojų iš šešių ugniagesių komandų.

Lokalizavus gaisrą Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) operatyviai organizuos laboratorinius tyrimus arčiausiai gaisro vietos esančiose ugdymo įstaigose.

Centras trečiadienio vakarą pranešė, kad informuos Vilniaus savivaldybės administraciją apie ugdymo proceso atnaujinimo galimybę.  

Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją, gaisravietėje, adresu Baltosios Vokės g. 35.

Tuo metu Vilniaus rajono savivaldybė paskelbė ekstremalią Pagirių seniūnijoje. Seniūnija yra Vilniaus rajone, prie pietvakarinės Vilniaus miesto ribos, ribojasi su Vilniaus miestu. 

Atsižvelgiant į galimas grėsmes gyventojų sveikatai ir saugumui, ketvirtadienį stabdomas ugdymo procesas Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje, Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelyje-darželyje, Vilniaus r. Vaidotų lopšelyje-darželyje „Margaspalvis aitvarėlis“, bei Vilniaus r. Pagirių meno mokykloje.

Gyventojai raginami išlikti budrūs, laikytis atsargumo priemonių, stebėti oficialią informaciją ir, esant poreikiui, vadovautis atsakingų tarnybų nurodymais.

