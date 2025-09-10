Dėl gaisro dujų pildymo stotyje Vilniaus rajonas Pagirių seniūnijoje skelbia ekstremalią situaciją

Kaip pranešė savivaldybė, atsižvelgiant į galimas grėsmes gyventojų sveikatai ir saugumui, ketvirtadienį stabdomas ugdymo procesas Pagirių gimnazijoje, Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelyje-darželyje, Vaidotų lopšelyje-darželyje „Margaspalvis aitvarėlis“ ir Pagirių meno mokykloje.
Taip pat nustatytas transporto priemonių eismo ribojimas 2 kilometrų spinduliu aplink gaisro vietą. Eismas ribojamas Baltosios Vokės, Kirtimų gatvėse, Eišiškių plente, taip pat keliuose iš Vaidotų ir Pagirių gyvenviečių. Pakeisti ir kai kurių autobusų maršrutai.
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės(15 nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Dėl gaisro lokalią ekstremalią situaciją paskelbė ir Vilniaus miesto savivaldybė.
Ji šiuo metu vykdo gyventojų, esančių kilometro atstumu nuo pavojaus zonos, evakuaciją.
Kaip rašė BNS, gaisras dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje kilo trečiadienį ryte, čia užsidegė aštuoni vagonai.
Įvykio metu sužalotas vienas darbuotojas, jis buvo pristatytas į ligoninę.
„Orlen Lietuva“ BNS patvirtino, kad užsidegusios ir sprogusios dujų cisternos priklauso bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje Baltojoje Vokėje.
Gaisras kilo pastarajai iškraunant vagonus.
Šaltinis:
BNS
REKLAMA