Dėl pavojingo gaisro Vilniuje – skubi gyventojų evakuacija: įsidėmėkite tai

Evakuacija vykdoma 1 km spinduliu nuo gaisro vietos. Salininkų gimnazija ir darželis tampa gyventojų surinkimo punktais – ten savarankiškai renkasi į evakuacijos zoną patenkantys gyventojai. Tokiu būdu norima užkirsti kelią galimoms rizikoms. Situaciją lengvina tai, kad teritorija nėra tankiai apgyvendinta.
Gyventojai apie evakuaciją informuojami GPIS pranešimais. Jeigu kyla klausimų, ar turite evakuotis – skambinkite savivaldybės trumpuoju saugumo numeriu 19101.
Rekomendacijos, kaip elgtis prieš evakuaciją ir jos metu – https://lt72.lt/rekomendacijos-kaip-elgtis-pries-evakuacija-ir-jos-metu/
Kur vykti ir kokių miesto dalių vengti?
Į Baltąją Vokę važiuoti draudžiama, taip pat vengti važiuoti ir į šalia esančius rajonus: Salininkus bei Aukštuosius Panerius. Žemiau esančioje evakuacijos schemoje žalios rodyklės rodo, kad privažiavus sankryžas galima važiuoti tik tomis kryptimis. Raudonos rodyklės rodo, kur draudžiamas eismas.
Vilniaus savivaldybė dėl gaisro dujų pilstymo stotyje skelbia ekstremaliąją situaciją
Vilniaus miesto savivaldybė dėl trečiadienį dujų pilstymo stotyje kilusio gaisro paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
„Kad visi procesai vyktų sklandžiau ir greičiau, skelbiama lokali ekstremalioji situacija adresu Baltosios Vokės g. 35“, – teigiama savivaldybės pranešime spaudai.
Anot sostinės savivaldybės, dėl užsidegusių traukinio vagonų su dujomis, vykdoma gyventojų evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos.
„Tokiu būdu norima užkirsti kelią galimoms rizikoms. Situaciją lengvina tai, kad teritorija nėra tankiai apgyvendinta“, – teigia savivaldybė.
Žmonės apie evakuaciją informuojami Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos pranešimais.
Vilniaus savivaldybė nurodo pasirūpinsianti evakuotų gyventojų laikinu apgyvendinimu, maitinimu, higienos priemonėmis ir kitais svarbiausiais poreikiais.
Anot savivaldybės, 5 km spinduliu nuo įvykio vietos ketvirtadienį neveiks mokymo įstaigos: Salininkų gimnazija (Vaikų g. 16), Salininkų darželis (Kalviškių g. 1), Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla (Vaduvos g. 14A), Vilniaus Panerių lopšelis-darželis (Juodšilių g. 10). Jau dabar vaikai ir švietimo įstaigų darbuotojai yra evakuojami.
Salininkų gimnazija ir darželis tampa gyventojų surinkimo punktais – ten savarankiškai renkasi į evakuacijos zoną patenkantys gyventojai.
Gyventojai, kuriems reikia pagalbos evakuojantis, turi skambinti trumpuoju saugumo numeriu 19101.
Vilniaus miesto savivaldybė taip pat nurodo, kad viešojo transporto įmonės pasiruošusios esant poreikiui suteikti transportą gyventojų evakavimui, įmonė „Grinda“ pasiruošusi priimti evakuotų gyventojų naminius augintinius. Kaip informavo savivaldybė, sveikatos įstaigos pasiruošusios siųsti mobilias brigadas evakuotiems gyventojams.
Pranešama, kad eismas yra ribojamas 2 km spinduliu aplink gaisro vietą: Baltosios Vokės g., Kirtimų g., Eišiškių pl., taip pat gatvės nuo Vaidotų, Pagirių gyvenviečių.
Ugniagesiams nepavyksta priartėti prie gaisro židinio
Kaip anksčiau žurnalistams teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovas Donatas Gurevičius, per gaisrą, kai sostinės pakraštyje užsidegė traukinio vagonai su dujomis, nukentėjo du žmonės. Vienas jų patyrė kūno nudegimus.
Anot jo, D. Gurevičiaus, ugniagesiams ir toliau nepavyksta priartėti prie gaisro židinio – liepsnojančių dujų rezervuaro ir traukinio vagonų. Tai padaryti, pasak jo, tebėra per daug pavojinga.
PAGD atstovas nurodė, kad šiuo metu aušinami dalis dujų rezervuarų, siekiant, kad gaisras neišplistų.
Be degančių 8 vagonų su dujomis, užsidegė ir dujų skirstymo stoties rezervuaras.
Ugniagesiai kol kas gaisro nėra lokalizavę.
Įvykio vietoje be gausaus tarnybų būrio dirba ir Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. Jie vertina situaciją.
Kaip anksčiau teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti dėl darbo saugos taisyklių pažeidimo.
