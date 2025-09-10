Neveiks mokyklos, evakuojami gyventojai ir gyvūnai: skubiai įspėja, ko imsis dėl pavojingo gaisro

Pateikiame visą savivaldybės pranešimą:
Svarbiausia informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės veiksmus dėl Baltosios Vokės g. kilusio gaisro:
- dėl gyventojų saugumo vykdoma evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos. Tokiu būdu norima užkirsti kelią galimoms rizikoms. Situaciją lengvina tai, kad teritorija nėra tankiai apgyvendinta.
Gyventojai apie evakuaciją informuojami GPIS pranešimais. Jeigu kyla klausimų, ar turite evakuotis – skambinkite savivaldybės trumpuoju saugumo numeriu 19101.
Vilniaus savivaldybė pasirūpins evakuotų gyventojų laikinu apgyvendinimu, maitinimu, higienos priemonėmis ir kitais svarbiausiais poreikiais. Tikimės, kad gaisras bus sėkmingai užgesintas ir žmonės galės greitai grįžti į savo namus.
- 5 km spinduliu nuo įvykio vietos rytoj neveiks mokymo įstaigos: Salininkų gimnazija (Vaikų g. 16), Salininkų darželis (Kalviškių g. 1), Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla (Vaduvos g. 14A), Vilniaus Panerių lopšelis-darželis (Juodšilių g. 10), Grigiškių lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“ (Lentvario g. 1A). Jau dabar vaikai ir švietimo įstaigų darbuotojai evakuojami.
- Salininkų gimnazija ir darželis tampa gyventojų surinkimo punktais – ten savarankiškai renkasi į evakuacijos zoną patenkantys gyventojai. Gyventojai, kuriems reikia pagalbos evakuojantis, turi skambinti trumpuoju saugumo numeriu 19101.
- Eismas ribojamas 2 km spinduliu aplink gaisro vietą: Baltosios Vokės g., Kirtimų g., Eišiškių pl., taip pat gatvės nuo Vaidotų, Pagirių gyvenviečių. Skatiname rinktis kitus maršrutus.
Priimti kiti sprendimai, suteikiant svarbiausią nelaimės likvidavimo pagalbą:
- Vilniaus vandenys jau šiandien pakeitė vandens spaudimą, kad ugniagesiai gautų daugiau vandens gesinimui;
- Vilniaus viešojo transporto įmonės pasiruošusios esant poreikiui suteikti transportą gyventojų evakavimui;
- Grinda pasiruošusi priimti evakuotų gyventojų naminius augintinius;
- Sveikatos įstaigos pasiruošusios siųsti mobilias brigadas evakuotiems gyventojams.
- Kad visi procesai vyktų sklandžiau ir greičiau, skelbiama lokali ekstremalioji situacija adresu Baltosios Vokės g. 3
Ugniagesių atstovas: užsidegus vagonams su dujomis, traumuoti du žmonės
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovas Donatas Gurevičius teigia, kad per gaisrą, kai sostinės pakraštyje užsidegė traukinio vagonai su dujomis, nukentėjo du žmonės.
„Patvirtiname, kad šio įvykio metu yra du traumuoti žmonės. Pirmasis žmogus, pirminiais duomenimis, buvo įmonės darbuotojas, kuris buvo toje teritorijoje. Jis išvežtas medikų su įvairiais kūno apdegimais. Antrasis žmogus tiesiog buvo įmonės teritorijoje ir pasijuto blogai. Dėl ko tai galėjo įvykti, medikai spręs“, – trečiadienį žurnalistams pasakojo PAGD atstovas D. Gurevičius.
Anot jo, šiuo metu ugniagesiams ir toliau nepavyksta priartėti prie gaisro židinio – liepsnojančių dujų rezervuaro ir traukinio vagonų. Tai padaryti, pasak D. Gurevičiaus, tebėra per daug pavojinga.
PAGD atstovas nurodė, kad šiuo metu aušinami dalis dujų rezervuarų, siekiant, kad gaisras neišplistų.
„Teisiškai arba, kitaip tariant, pramoninių avarijų kontekste, tai iš tikrųjų yra išskirtinis įvykis vien dėl to, kad šis objektas yra pavojingas pramoninis objektas. Tokio lygio pavojingumo objektų Lietuvoje yra 20, šiek tiek žemesnio pavojingumo objektų yra 27“, – pasakojo D. Gurevičius.
Jo teigimu, kilus gaisrui, du kartus buvo aktyvuota gyventojų perspėjimo apie pavojus sistema – gyventojams išsiųsti pranešimai.
Vilniaus pakraštyje užsidegus 8 traukinio vagonams su dujomis, vieno kilometro spinduliu paskelbta gyventojų evakuacija.
Be degančių 8 vagonų su dujomis, užsidegė ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Iš šio rezervuaro dega atvira ugnis.
Ugniagesiai kol kas gaisro nėra lokalizavę.
Įvykio vietoje be gausaus tarnybų būrio dirba ir Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. Jie vertina situaciją.
Kaip anksčiau teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti dėl darbo saugos taisyklių pažeidimo.
