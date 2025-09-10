Tarnybos įspėja vilniečius: lauke pavojinga – iš namų geriau nežengti

Vairuotojai perspėjami apie uždarytą eismą.
Vilniuje, suskystintų dujų pilstymo stotyje, užsiliepsnojo vagonai su dujomis, girdėti sprogimai
Vilniuje suskystintų dujų pilstymo stotyje trečiadienį kilo gaisras – užsidegė aštuoni vagonai su dujomis, girdėti sprogimai.
„Pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo sąlygas, policija įvedė planą „Skydas“, – trečiadienį žurnalistams sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Pasak ministro, Valstybės sienos apsaugos tarnyba patruliuoja iš oro – į įvykio vietą išsiųstas sraigtasparnis. Dėl šio incidento sustabdytas tranzitinis Kaliningrado traukinys. Jį saugo du Viešojo saugumo tarnybos ekipažai. Traukinys bus nukreiptas kitu maršrutu.
Gyventojams patariama neiti į lauką
Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad dėl gaisro uždarytas eismas Kirtimų gatvėje bei Eišiškių plente.
Apie gaisrą trečiadienį ryte pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC). Anot jo, pradžioje pranešta apie vieno vagono gaisrą Baltosios Vokės gatvėje.
Tačiau vėliau Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė BNS nurodė, kad dega aštuoni vagonai su dujomis, girdėti sprogimai.
Gaisras gesinamas septyniomis autocisternomis, į vietą nusiųstos ir papildomos pajėgos – dvi vandenvežės ir dvejos autokopėčios.
Pirminėmis PAGD žiniomis, nukentėjo vienas žmogus.
Aplinkiniai gyventojai įspėjami apie galimą oro taršą.
Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams Vilniaus savivaldybę pataria neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų. Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojama sistemas išjungti.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupė praneša, kad šiuo metu likviduojamas gaisras nesusijęs su jos įmonių veikla.
„Sprogimas įvyko ne LTG, o privačios įmonės teritorijoje, degantys vagonai taip pat priklauso privačiai įmonei“, – teigiama pranešime.
Anot LTG grupės, kol likviduojami gaisro padariniai, yra paveiktas tik tranzitinių traukinių eismas – trečiadienį jie bus nukreipiami per Vilnių.
Sprogimai – natūralūs dalykai
Įvykio vietoje Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patarėjas Donatas Gurevičius žurnalistams sakė, kad tai privati teritoriją, į kurią atvyko aštuonių cisternų su dujomis sąstatas. Iš pradžių kilo gaisras, paskui prasidėjo sprogimai.
„Tai natūralūs dalykai, nes išsihermetinus dujoms ir jas pagavus ugniai, įvyksta pliūpsniai ir sprogimai“, – paaiškino D. Gurevičius.
Pasak jo, per tam tikrą atstumą nuo degančių cisternų yra stacionarūs dujų rezervuarai ir būtų labai pavojinga, jei juos pasiektų ugnis.
D. Gurevičiaus teigimu, šalia degančio sąstato yra labai didelis karštis, be to, vyksta sprogimai, todėl ugniagesiai, kurių čia dirba apie 40, negali prieiti arčiau gaisravietės.
Pareigūnas patvirtino, kad sužalotas vienas žmogus, jis išvežtas į ligoninę. Pirminiais duomenimis, tai įmonės, kuriai priklauso suskystintų dujų pilstymo stotis, darbuotojas.
Generalinis komisaras Arūnas Paulauskas žurnalistams pranešė, kad įvykio vietoje dirba per 30 policijos pareigūnų. Atvyko rinktinės „Aras“ pareigūnai, kurie, lokalizavus gaisrą, apžiūrės įvykio vietą.
„Išankstiniais duomenimis, labiausiai tikėtina, kad tai technogeninė avarija“, – apie galimą gaisro priežastį sakė generalinis komisaras.
Pasak A. Paulausko, prasidėjus gaisrui ir sprogimams, netoliese buvo tranzitinis Kaliningrado traukinys. Jis buvo nukreiptas atgal į Vilniaus stotį, o iš ten nukreiptas kitu keliu, kad išvyktų iš Lietuvos.
„Laimei, aplink nėra gyvenamųjų namų, todėl evakuacijos vykdyti nereikia“, – sakė generalinis komisaras.
