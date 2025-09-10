Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl didelio gaisro dujų pilstymo stotyje

Tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už turto sugadinimą ar sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu, Eltą informavo Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu arba išardydamas ar sugadindamas įrenginį ar agregatą, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, arba sunaikino, išardė ar sugadino strateginę arba svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Kaip anksčiau teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti dėl darbo saugos taisyklių pažeidimo.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto savivaldybė dėl dujų pilstymo stotyje kilusio gaisro paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
Anot sostinės savivaldybės, dėl užsidegusių traukinio vagonų su dujomis, vykdoma gyventojų evakuacija 1 kilometro spinduliu nuo gaisro vietos.
Vilniaus miesto savivaldybė taip pat nurodo, kad viešojo transporto įmonės pasiruošusios esant poreikiui suteikti transportą gyventojų evakavimui, įmonė „Grinda“ pasiruošusi priimti evakuotų gyventojų naminius augintinius. Kaip informavo savivaldybė, sveikatos įstaigos pasiruošusios siųsti mobilias brigadas evakuotiems gyventojams.
Policija taip pat nurodo, kad, esant reikalui, taip pat padės evakuoti žmones.
„Mes pasiruošę padėti“, – Eltai teigė R. Matonis.
Ugniagesiams iki šiol nepavyksta priartėti prie gaisro židinio.
Įvykio vietoje be gausaus tarnybų būrio dirba ir Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. Jie vertina situaciją.
