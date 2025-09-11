Kaip išgyventi, jei pamatai droną: ekspertas dalijasi 10 žingsnių, kurie gali išgelbėti gyvybę

Visuomenininkas, informacinio saugumo specialistas Marius Pareščius socialiniuose tinkluose pasidalijo aiškia instrukcija, kaip elgtis išgirdus „Shahed“ tipo droną. Jo teigimu, svarbiausia – veikti greičiau, nei spėja sukaustyti baimė.
„Tu gali bijoti. Bet privalai veikti greičiau nei tave paraližuos baimė“, – rašo M. Pareščius.
1. GIRDĖJAI GARSĄ? NETURI TEISĖS GALVOTI
Neanalizuok. Nespėliok.
Jei girdi žemą, zvimbiantį garsą – veik iškart.
Po 30 sekundžių jis jau gali būti virš tavo stogo.
2. NEFILMUOK. TAI NE FILMAS
Joks vaizdo įrašas nevertas tavo laidotuvių. Padėk telefoną į šalį. Skeveldros neįspėja – jos žudo.
3. ŠOK NUO LANGŲ – TAI MINI GRANATOS
Stiklas dūžta, šukės skrenda kaip ašmenys. Langas – pavojingiausia vieta. Eik kuo toliau – geriausia į buto vidinę dalį.
4. SUSIRASK DVI SIENAS
Tarp tavęs ir gatvės turi būti bent dvi tvirtos sienos. Virtuvė su langais – ne. Vonia be langų – taip. Koridorius – idealu.
5. GULKIS ANT GRINDŲ. BE ŽODŽIŲ. BE KLAUSIMŲ.
Atsigulk. Uždenk galvą rankomis. Skeveldros skrieja lanku – tu turi būti žemiau jų trajektorijos.
6. LAUKE? GULKIS ŽEMAI, DAR GERIAU UŽ BETONO
Tvora – bevertė. Krūmai – beverčiai. Geriausia – už betono sienos arba į bet kokią žemės įdubą. Jei nėra nieko – tiesiog prigulk prie žemės.
7. AUTOMOBILYJE? TAPK NEMATOMAS
Išjunk variklį ir šviesas. Palik automobilį ir rask slėptuvę – tunelį, požeminę perėją ar bent jau žemą vietą. Gulkis prie parapeto, bortelio ar net ant asfalto šalia automobilio, o jei reikia – po automobiliu. Šviesa ir judesys tave paverčia drono taikiniu.
8. UŽSIDENK AUSIS IR PRAVERK BURNĄ
Tai apsaugos nuo smūgio bangos.
Mažas veiksmas, kuris gali išgelbėti klausą ir plaučius.
9. NEJUDEK, KOL NEBUS VISIŠKAI TYLU BENT 10 MINUČIŲ
Antras smūgis – klastingiausias. Tyla po pirmo sprogimo – spąstai. Palauk. Lik gulėti.
10. DABAR ŽINAI, KĄ DARYTI
Tai reiškia, kad jau esi keliais žingsniais arčiau išlikimo. Pasidalyk su tais, kurie dar nežino. Linkėjimai nuo Ukainoje kasnakt išgyvenančių
