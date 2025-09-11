Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
38
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaip išgyventi, jei pamatai droną: ekspertas dalijasi 10 žingsnių, kurie gali išgelbėti gyvybę

2025-09-11 09:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 09:40

Pastarosiomis dienomis daugėjant incidentų su dronais kaimyninėse valstybėse, bet kokiam scenarijui turime būti pasiruošusi ir mūsų valstybė. Kiekvienam žmogui privalu žinoti, kaip elgtis pamačius droną ir ko nevalia daryti, norint išsaugoti gyvybę.

Instrukcija, kuri gali išgelbėti gyvybę: ekspertas dalijasi, ką daryti išgirdus „Shahed“ droną (tv3.lt koliažas)

Pastarosiomis dienomis daugėjant incidentų su dronais kaimyninėse valstybėse, bet kokiam scenarijui turime būti pasiruošusi ir mūsų valstybė. Kiekvienam žmogui privalu žinoti, kaip elgtis pamačius droną ir ko nevalia daryti, norint išsaugoti gyvybę.

REKLAMA
38

Visuomenininkas, informacinio saugumo specialistas Marius Pareščius socialiniuose tinkluose pasidalijo aiškia instrukcija, kaip elgtis išgirdus „Shahed“ tipo droną. Jo teigimu, svarbiausia – veikti greičiau, nei spėja sukaustyti baimė.    

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tu gali bijoti. Bet privalai veikti greičiau nei tave paraližuos baimė“, – rašo M. Pareščius.

REKLAMA
REKLAMA

1. GIRDĖJAI GARSĄ? NETURI TEISĖS GALVOTI

Neanalizuok. Nespėliok.

Jei girdi žemą, zvimbiantį garsą – veik iškart.

Po 30 sekundžių jis jau gali būti virš tavo stogo.

2. NEFILMUOK. TAI NE FILMAS

Joks vaizdo įrašas nevertas tavo laidotuvių. Padėk telefoną į šalį. Skeveldros neįspėja – jos žudo.

REKLAMA

3. ŠOK NUO LANGŲ – TAI MINI GRANATOS

Stiklas dūžta, šukės skrenda kaip ašmenys. Langas – pavojingiausia vieta. Eik kuo toliau – geriausia į buto vidinę dalį.

4. SUSIRASK DVI SIENAS

Tarp tavęs ir gatvės turi būti bent dvi tvirtos sienos. Virtuvė su langais – ne. Vonia be langų – taip. Koridorius – idealu.

5. GULKIS ANT GRINDŲ. BE ŽODŽIŲ. BE KLAUSIMŲ.

Atsigulk. Uždenk galvą rankomis. Skeveldros skrieja lanku – tu turi būti žemiau jų trajektorijos.

REKLAMA
REKLAMA

6. LAUKE? GULKIS ŽEMAI, DAR GERIAU UŽ BETONO

Tvora – bevertė. Krūmai – beverčiai. Geriausia – už betono sienos arba į bet kokią žemės įdubą. Jei nėra nieko – tiesiog prigulk prie žemės.

7. AUTOMOBILYJE? TAPK NEMATOMAS

Išjunk variklį ir šviesas. Palik automobilį ir rask slėptuvę – tunelį, požeminę perėją ar bent jau žemą vietą. Gulkis prie parapeto, bortelio ar net ant asfalto šalia automobilio, o jei reikia – po automobiliu. Šviesa ir judesys tave paverčia drono taikiniu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

8. UŽSIDENK AUSIS IR PRAVERK BURNĄ

Tai apsaugos nuo smūgio bangos.

Mažas veiksmas, kuris gali išgelbėti klausą ir plaučius.

9. NEJUDEK, KOL NEBUS VISIŠKAI TYLU BENT 10 MINUČIŲ

Antras smūgis – klastingiausias. Tyla po pirmo sprogimo – spąstai. Palauk. Lik gulėti.

10. DABAR ŽINAI, KĄ DARYTI

Tai reiškia, kad jau esi keliais žingsniais arčiau išlikimo. Pasidalyk su tais, kurie dar nežino. Linkėjimai nuo Ukainoje kasnakt išgyvenančių

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Pasiūlymas
Pasiūlymas
2025-09-11 09:58
Gal parašykite apie 10 žingsniu, kaip atsikratyti politikais, kurie provokuoja karą?
Atsakyti
Naudinga info
Naudinga info
2025-09-11 10:20
Ačiu už informacija, gal pravers atejus x-dienai, reikia dažniau žmonems teikti tokios pakraipos reikalinga info, nes gyvenam visiškoje nežinioje, ka perskaitom internete tiek ir sužinom, valdžia verda savo puode, o žmones jiems nerupi.
Atsakyti
SD
SD
2025-09-11 09:52
Viskas paprasta, Pamačius droną, reikia užsimerkti, tada suprasi, kad jo nematai tai jo ir nėra. O šiaip tai reikia daugiau poligonų pristatyti Lietuvoje ir daug tankų nusipirkti, tada jokie dronai pas mus net neskris.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (38)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų