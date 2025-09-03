Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Droną, neleidusį Nausėdai su kariuomenės lėktuvu nutūpti Vilniuje, pakėlė Lietuvos bendrovė

2025-09-03 18:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 18:19

Prezidento Gitano Nausėdos skrydį iš Helsinkio antradienį Vilniaus oro uoste sutrikdė bendrovės „Teltonika“ pakeltas dronas, pranešė Susisiekimo ministerija.

Prezidento Gitano Nausėdos skrydį iš Helsinkio antradienį Vilniaus oro uoste sutrikdė bendrovės „Teltonika“ pakeltas dronas, pranešė Susisiekimo ministerija.

„Paaiškėjo, kad leidimas pakelti droną buvo suderintas su bendrove „Oro navigacija“, o patį droną pakėlė kompanijos „Teltonika“ pasamdyta įmonė“, – teigia ministerija.

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA), remdamasi „Oro navigacijos“ pateikta informacija, šiuo metu atlieka išsamų administracinio nusižengimo tyrimą.

Dėl incidento ministerijoje trečiadienį vyko tarpinstitucinis susitikimas, aptartos įvykio aplinkybės, taikytos priemonės bei galimos tobulintinos skrydžių saugos užtikrinimo priemonės.

„Atsakingų institucijų vertinimu, saugumo algoritmai, reaguojant į radarais užfiksuotą bepilotį orlaivį, suveikė tinkamai“, – pranešama po susitikimo.

Nustačius pažeidimų, atsakomybė gali tekti įmonės, pakėlusios droną, vadovui, jam gresia bauda nuo 400 iki 800 eurų už bepiločio orlaivio naudojimo taisyklių pažeidimus.

Pasak ministerijos, siekdamos ateityje kuo greičiau atnaujinti oro eismą po panašių incidentų ir išvengti trikdžių, institucijos sutarė tobulinti sprendimų priėmimo procesus ir veiksmų koordinavimą.

ELTA primena, kad antradienio vakarą prezidentą Gitaną Nausėdą iš Suomijos skraidinęs lėktuvas „Spartan“ pusvalandį negalėjo saugiai nusileisti Vilniaus oro uoste – oro erdvėje buvo pastebėtas dronas.

Susisiekimo ministerijos teigimu, Liepkalnyje skraidęs bepilotis buvo pakeltas reklaminiais tikslais, nesilaikant laiko reikalavimų. 

Šiuo metu incidento aplinkybes tiria atsakingos tarnybos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Divizijos atkūrimo ceremonija
Nausėdai nusileisti Vilniuje tapo nesaugu – pastebėtas dronas: kariuomenės lėktuvas turėjo reaguoti skubiai (119)

gustas
gustas
2025-09-03 18:32
...„šauniai“ dirba kontoros...visiems - galvas „šnai“...ir bus tvarka ir pamoka visiems...demokratija ne nosies krapštymui, o tvarkai ir atsakomybei...
Atsakyti
Petras
Petras
2025-09-03 18:54
Betvarke valdyme. Kaire nezino ka daro desine…
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
