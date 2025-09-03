Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas imsis Gitano Nausėdos bylos dėl jo politinės reklamos „Kitokiuose pasikalbėjimuose“

2025-09-03 06:07 / šaltinis: BNS
2025-09-03 06:07

Regionų administracinis teismas trečiadienį planuoja pradėti nagrinėti prezidento Gitano Nausėdos bylą dėl pernai vykusios laidos „Kitokie pasikalbėjimai“, kurią Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pripažino paslėpta politine reklama.

0

Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai bylą atversti turėjo birželį, tačiau tuomet teisėjų kolegija nusprendė nagrinėjimą atidėti ir į procesą įtraukti ir „Kitokius pasikalbėjimus“ organizavusią mažąją bendriją „Pasaulis gražus“, kurią VRK taip pat pripažino pažeidusią Rinkimų kodeksą.

Nors „Pasaulis gražus“ neskundė VRK sprendimo, tuomet teismas nusprendė, kad galimi skundimo terminų atnaujinimai.

Šioje byloje pareiškėjas G. Nausėda kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti VRK sprendimą dėl 2024-ųjų balandžio 27 dieną Palangoje vykusios laidos „Kitokie pasikalbėjimai“.

Juo komisija minėta laidą ir skelbimus apie ją pripažino paslėpta politine reklama, o per 18 tūkst. eurų siekiančias laidos išlaidas – G. Nausėdos prezidento rinkimų kampanijos išlaidomis.

Kaip rašė BNS, VRK „Kitokius pasikalbėjimus“ su G. Nausėda pripažino politine reklama nustačiusi, kad apie antros kadencijos siekusį prezidentą buvo skleidžiama ypač daug išskirtinai teigiamos informacijos, kuria siekta paveikti žiūrovų motyvaciją balsuojant.

Laidos metu, anot VRK, vienas po kito buvo užduodami klausimai, susiję tiek su einamomis prezidento pareigomis, tiek su asmeniniu G. Nausėdos gyvenimu, be aiškaus atribojimo, kur kalbama apie valstybės vadovo darbą, kur – apie jo asmenį.

Atitinkamai „Kitokius pasikalbėjimus“ organizavusi mažoji bendrija „Pasaulis gražus“ buvo pripažinta pažeidusi Rinkimų kodeksą.

Šalies vadovui byloje atstovaujantis advokatas Justas Vilys BNS anksčiau sakė, kad VRK sprendimas skundžiamas, nes komisija jį priėmė remdamasi ne argumentais, o asmenine nuomone.

Anot prezidento advokato, laidoje nebuvo vykdoma rinkimų agitacija, nes nekalbėta apie politinę programą, kampanijos viziją, nebuvo kviečiama dalyvauti rinkimuose, o G. Nausėda sutiko dalyvauti laidoje su sąlyga, kad nebus kalbama apie rinkimų kampaniją.

G. Nausėda, per antrąjį turą surinkęs 74,15 proc. balsų, buvo perrinktas prezidentu antrai kadencijai.

