TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: Lietuva ketina prisijungti prie Suomijos iniciatyvos Ukrainoje plėtoti priedangų tinklą

2025-09-02 13:48 / šaltinis: BNS
2025-09-02 13:48

Suomijoje viešintis Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva ketina prisijungti prie šios Šiaurės šalies iniciatyvos Ukrainoje plėtoti priedangų tinklą.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Suomijoje viešintis Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva ketina prisijungti prie šios Šiaurės šalies iniciatyvos Ukrainoje plėtoti priedangų tinklą.

„Lietuva sveikina ir pilnai palaiko Suomijos iniciatyvą vadovauti priedangų Ukrainai koalicijai. Mes esame pasiruošę prie jos prisijungti. Savo ruožtu Lietuva kviečia Suomiją prisijungti prie mūsų iniciatyvos statyti naujas mokyklas Ukrainoje“, – bendroje Lietuvos ir Suomijos vadovų spaudos konferencijoje Helsinkyje teigė G. Nausėda.

Ukraina ir Suomija gegužę paskelbė apie tarptautinę civilinės saugos stiprinimo koaliciją, kuri skirta plėsti priedangų tinklą kariaujančioje šalyje.

Iniciatyva skirta statyti priedangas, valstybėms dalintis patirtimi šioje srityje, kurti įrankius, skirtus finansuoti priedangų įrengimą.

Kaip skelbė BNS, Lietuva yra viena pirmųjų valstybių, pradėjusi Ukrainos atstatymo projektus, nelaukiant karo pabaigos.

Spalį Vyriausybės patvirtintos Lietuvos įsitraukimo į Ukrainos atstatymą ir atsigavimą gairės 2024–2027 metams numato skirti paramą statant mokyklas, slėptuves, įsigyjant išminavimo įrangą, pagalbą šalies eurointegracijai, taip pat stiprinant jos energetikos sektoriaus atsparumą.

