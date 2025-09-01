Krepšinio aistruoliai – apie kainas Temperėje: „Tas pats kaip Palangoj“

Ko Suomijoje tikisi Lietuvos fanai ir kiek gi kainuoja kelionė palaikyti Lietuvos rinktinę Europos čempionate – aiškinasi „TV3 Žinių“ komanda.
Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Lietuvos rinktinės sirgaliams suplūdus į Tamperę, tylus ir ramus šio miesto ritmas iškart tapo sujauktas.
Tamperė lietuvių akimis
Tautiečiai į Suomiją palaikyti nacionalinės ekipos plūsta skrisdami lėktuvais, plaukdami keltais arba atvyksta automobiliais iš Skandinavijos šalių – Švedijos ir Norvegijos.
Nepaisant to, kad rinktinė išgyvena didžiausią medalių sausrą nepriklausomos Lietuvos istorijoje, lietuvių meilės krepšiniui tai, panašu, nė kiek neatvėsina. Jau dabar į Tamperę atvykę mažiausiai pustrečio tūkstančio Lietuvos rinktinės fanų, o čempionatui įsibėgėjant, skaičius tik dar labiau augs.
Lietuvos krepšinio asociacija prognozuoja, kad fanų skaičius Suomijoje viršys 5 tūkstančius.
„Šaunus miestas Tamperė, pats gražiausias Suomijoje. Seniausi pastatai, gražu. Siūlome visiems, atvažiuokite pas mus“, teigia sirgaliai.
Sirgalių lūkesčiai – skiriasi
Fanai įsitikinę, kad į atkrintamąsias, kurios vyks Rygoje, Lietuvos rinktinė pateks be vargo, tačiau sirgalių lūkesčiai skirtingi:
„Būkime biedni, bet teisingi – 2–3 vietą turėtume kažkaip užimti.“
„Pasieksime ketvirtfinalį, visi tikisi geriausio, bet reikia būti realistais. “
Akivaizdu, kad apie būtinybę išbandyti suomišką sauną galvoja ir lietuviai. Kai kurie iš jų, pirties atributus su vantomis atsinešė net į areną. Tačiau kalbinami fanai teigia, jog lietuviška pirtis neatsilieka nuo Suomijoje esančios saunos.
„Sauną, be abejo, išbandėme. Nesiskiria niekuo“, – teigia sirgaliai.
Restorane prieš rungtynes krepšinio aistruoliams pasistiprinti, pavyzdžiui, mėsainiu Tamperėje atseina mažiausiai 20 eurų. Tautiečiai neslepia, kad kainos Suomijoje kandžiojasi, bet sutaupyti galima.
„Nustebino tai, kad niekas nenustebino. Nei restoranas, nei alus. Septyni eurai – kaip Palangos paplūdimyje“, dalijasi sirgaliai.
Toks rinktinės užnugaris, išskyrus šeimininkus suomius, yra didžiausias šioje čempionato grupėje. Vokiečius ir švedus pirmenybėse kol kas palaiko tik apie šimtą aistruolių.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!