Suomijos ekonomika per antrąjį metų ketvirtį susitraukė 0,4 proc.

Tai buvo pirmas ekonomikos susitraukimas nuo 2023-iųjų paskutinio ketvirčio, užfiksuotas po nulinio BVP pokyčio pirmąjį šių metų ketvirtį.
Nuosmukį balandžio-birželio mėnesiais nulėmė namų ūkių vartojimo sumažėjimas 1,3 proc., taip pat užsienio prekyba, eksportui susitraukus 0,2 proc., importas išsiplėtus 2,5 procento.
Metiniu palyginimu, Suomijos BVP palyginamosiomis kainomis nepakito.
