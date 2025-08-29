Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Suomijos ekonomika per antrąjį metų ketvirtį susitraukė 0,4 proc.

2025-08-29 12:59 / šaltinis: BNS
2025-08-29 12:59

Suomija per antrąjį šių metų ketvirtį sukūrė 0,4 proc. mažesnės vertės nei per ankstesnį trijų mėnesių laikotarpį bendrąjį vidaus produktą (BVP), penktadienį skelbia duomenis patikslinusi nacionalinė statistikos tarnyba.

(nuotr. SCANPIX)

0

Tai buvo pirmas ekonomikos susitraukimas nuo 2023-iųjų paskutinio ketvirčio, užfiksuotas po nulinio BVP pokyčio pirmąjį šių metų ketvirtį.

Nuosmukį balandžio-birželio mėnesiais nulėmė namų ūkių vartojimo sumažėjimas 1,3 proc., taip pat užsienio prekyba, eksportui susitraukus 0,2 proc., importas išsiplėtus 2,5 procento.

Metiniu palyginimu, Suomijos BVP palyginamosiomis kainomis nepakito.

