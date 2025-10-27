Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM: Baltarusijos atstovas informuotas apie uždaromą sieną, pakartotas protestas dėl oro erdvės pažeidimų

2025-10-27 20:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 20:10

Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui pakartotas griežtas protestas dėl nuolatinių šalies oro erdvės pažeidimų, jis taip pat buvo informuotas apie uždaromą sieną, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM). 

Užsienio reikalų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui pakartotas griežtas protestas dėl nuolatinių šalies oro erdvės pažeidimų, jis taip pat buvo informuotas apie uždaromą sieną, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM). 

1

„Pažymėta, kad tyčinį Baltarusijos Respublikos institucijų neveiklumą Lietuva laiko hibridine ataka. Baltarusijos Respublika paraginta atsakingai žvelgti į savo kaip valstybės pareigas ir nedelsiant imtis priemonių užkirsti kelią tokioms hibridinėms atakoms“, – teigiama ministerijos pranešime.

„Ministerija taip pat informavo Baltarusijos atstovą, jog Lietuva iki atskiro pranešimo uždaro valstybės sieną su Baltarusija“, – pridūrė URM.

Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovas iškviestas po to, kai sekmadienio vakarą šalies oro erdvę pažeidė meteorologiniai balionai, sukėlęs grėsmę civilinei aviacijai ir viešajam saugumui.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).

Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. 

Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus. 

