Baltarusija Lietuvos sprendimą uždaryti pasienio punktus vadina provokacija ir kvailyste

Baltarusijos užsienio reikalų ministras Maksimas Ryženkovas sakė, kad šis žingsnis yra provokacija, bei pareiškė, kad Lietuvos valdžiai derėtų sutelkti dėmesį į „organizuotas lietuvių gaujas, kurios naudojasi kontrabanda siekdamos pelno“.
„Šie balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis ten skraido jau seniai, – pareiškime teigė M. Ryženkovas. – Tačiau, įdomiausia, kad negavome jokių diplomatinių notų.“
Ministras sakė aptaręs šį klausimą su autoritariniu prezidentu Aliaksandru Lukašenka, kuris esą pasienio punktų uždarymą pavadino „visiška kvailyste“.
Minskas taip pat pranešė, kad į Baltarusijos užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lietuvos laikinasis reikalų patikėtinis Baltarusijoje Erikas Vilkanecas ir jam įteikta protesto nota „dėl dar vieno vienašališko Lietuvos Respublikos sienos uždarymo, įvykdyto be išankstinio įspėjimo“.
Jos pranešimą cituoja valstybinė naujienų agentūra „Belta“ bei nepriklausomas portalas „Zerkalo“.
„Šis sprendimas, paveikiantis ne tik Baltarusijos, bet ir Lietuvos piliečių, taip pat Europos Sąjungos ir kitų valstybių piliečių teises, aiškiai rodo, kad Vilnius nepaiso pagrindinių judėjimo laisvės principų – vienos iš pagrindinių Šengeno erdvės ir visos Europos Sąjungos vertybių“, – pareiškė Baltarusijos užsienio reikalų ministerija.
Ji taip pat kalbėjo apie „tokių veiksmų priešiškumą žmonėms“, pažymėdama, kad „paprasti žmonės tampa politinių tikslų įkaitais“.
Ministerija tvirtino, kad Baltarusija „nuosekliai pasisakė už dialogo normalizavimą ir praktinį bendradarbiavimą sienų kontrolės klausimais“.
Tuo metu Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja, gyvenanti tremtyje Lietuvoje, naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė, kad incidentai su balionais yra „dar vienas ženklas, kad režimas naudoja cigarečių kontrabandą kaip hibridinės agresijos prieš Europą įrankį“.
„Pasienio punktų uždarymas yra logiškas žingsnis siekiant užtikrinti saugumą, – sakė ji. – Mes palaikome Lietuvą ir jos partnerius griežtinant sankcijas cigarečių kontrabandos gamintojams, vežėjams ir organizatoriams.“
Kaip rašė BNS, Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai yra uždaryti nuo sekmadienio vakaro dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių kontrabandą gabenančių meteorologinių balionų.
Nacionalinio saugumo komisija pirmadienį sutarė neterminuotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktus, tačiau taikyti tam tikras išimtis.
Kaip nurodo Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), išimtis bus taikomos diplomatams ir diplomatiniam paštui, iš Baltarusijos vykstantiems Lietuvos bei ES piliečiams ar turintiems leidimą gyventi šalyje, taip pat į Kaliningrado sritį iš Baltarusijos ir atgal tranzitu vykstantiems keliautojams, turintiems supaprastinto tranzito dokumentą.
Išimtimis bus galima pasinaudoti tik Medininkų pasienio kontrolės punkte.
Dėl iš Baltarusijos leidžiamų balionų grėsmės Lietuvoje praėjusį savaitgalį triskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant 112 skrydžių ir per 16,5 tūkst. keleivių.
Praėjusios savaitės viduryje taip pat fiksuoti kelių dešimčių kontrabandinių balionų įskridimai į Lietuvą. Dėl to taip pat buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių.
