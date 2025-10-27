Į nuosprendžio paskelbimą Kauno apygardos teisme buvo atvežtas mažametės kaunietės skriaudikas G. Filipavičius, kuris visą laiką sėdėjo nunarinęs galvą. Akių nepakelia ir išgirdęs žurnalistų klausimus apie tą sausio 7-osios pavakarę, kai jis autobusų stotelėje prievarta į automobilį įsisodino 9-metę ir nusivežė ją į garažą. Iš jo mergaitė išlaisvinta tik po „Aro“ pareigūnų šturmo.
Nors anksčiau G. Filipavičius atsakinėdavo į klausimus – šį kartą teismo salėje nepratarė nė žodžio. Teismas pripažįsta G. Filipavičių kaltu ir 20 metų siunčia už grotų. Tiek įkalinti kaunietį siūlė ir prokuroras.
„Nusikaltimai buvo padaryti mažametei, itin žiauriai ir kankinant, ir jo pasekmės yra sunkios pačiai mergaitei, ir jos šeimos nariams. Už 10 nusikalstamų veikų, tarp kurių yra vaiko pagrobimas, laisvės atėmimas, sveikatos sužalojimas ir ginklų laikymas“, – komentavo teisėja Judita Sungailaitė.
20 metų kalėjimo – tai griežčiausia laisvės atėmimo bausmė, kurią numato Baudžiamasis kodeksas.
„Šita byla yra ne tik apie vaiko pagrobimą, bet yra apie vaikystės, ateities, gyvenimo pagrobimą, ir labai džiugu matyti, kad buvo įsiklausyta į prokuroro pateiktus argumentus ir buvo skirta maksimali bausmė, kokia numatyta Baudžiamajame kodekse“, – teigė prokuroras Darius Valkavičius.
Filipavičius atsakė ar gailisi
G. Filipavičius teismą anksčiau bandė įtikinti, kad gailisi dėl padarytų nusikaltimų ir esą net atsiprašė nukentėjusių.
„Ar gailitės to ką padarėte? – Tai aišku. – Bet nepripažinote kaltės ikiteisminio tyrimo metu...? – Sakau, viskas įvyko netyčia. Noriu visų atsiprašyti, negalvojau, kad taip baigsis...“, – sausio 9 dieną žurnalistams sakė nuteistasis.
Tačiau teismas tokia grobiko atgaila nepatikėjo.
„Nors asmuo pripažino įvykio faktines aplinkybes, bet teismas neįžvelgė jo gailėjimosi, nes asmuo manipuliavo savo psichine sveikata ir bandė sušvelninti kaltę manipuliuodamas, kad nėra visai sveikas asmuo“, – aiškino teisėja J. Sungailaitė.
Sako, byloje apstu įrodymų, kad nuteistasis iš anksto ruošėsi nusikaltimams ir juos planavo.
„Garažo įrengimai, kitos priemonės, automobilio pritaikymas tam tikriems veiksmams. Tiesiog buvo padaryta, kad neatsidarytų durelės. Realiai asmuo buvo pasirengęs ir turėjo priemones tiems veiksmams atlikti, bet manytina, kad pati auka buvo atsitiktinė“, – pasakojo J. Sungailaitė.
Kauniečiai dar gerai pamena tą žvarbų sausį, kai pasklidus žiniai, jog dingo mažametė – šimtai žmonių rinkosi jos ieškoti. Kaip jie vertina bausmę? Žmonės dar griežtesni:
„Už tokį dalyką tai reikėtų irgi įkalinti į tą garažą ir palikti visam gyvenimui.“
„O ką su juo daryti, jei nėra mirties bausmės?“
„Baisu, o Dieve, pagrobtų kokius anūkus ar ką, žmogus žilas per naktį pasidarytų...“
„Labai gerai, neturi liesti vaikų. O kuo galėjo baigtis ta istorija, jei nebūtų sureagavę žmonės?“
Priteisė mažesnę sumą nei reikalavo
Ši rezonansinė byla nuo pat pradžių buvo itin sudėtinga, pareikalavusi maksimalių visuomenės ir teisėsaugos pastangų. Saugant mažametę, byla nagrinėta už uždarų durų.
„Kritiniu atveju Lietuvos visuomenė apsijungė, parodė savo brandą, prisijungė prie paieškos operacijos. Reikia pažymėti, kad Lietuvos policija sėkmingai koordinavo paieškos veiksmus. Buvo kovojama su laiku, sunku pasakyt, kuo būtų pasibaigusi ši byla, jei vaikas nebūtų surastas“, – tikino prokuroras D. Valkavičius.
Teismas priteisė ieškinius ir nukentėjusiems – mergaitei ir jos tėvams. Tiesa, mažesnius nei prašė – mergytei prašė 200 tūkst., tėvams po 50 tūkst.
„Neturtinė žala priteista mergaitei 70 tūkst. ir po 15 tūkstančių kiekvienam iš tėvų“, – vardijo teisėja.
Tačiau pasak teisėjos, lyginant su kitomis bylomis, šioje priteisti ieškiniai didžiausi, nes byla beprecedentė. Tačiau ar iš G. Filipavičiaus pavyks atgauti tiek pinigų, dar nežinia. Jo laukia dar viena byla. Prokuratūra jau baigė ikiteisminį tyrimą, kur G. Filipavičius įtariamas dviejų suaugusių moterų seksualiniu prievartavimu. Surašius kaltinamąjį aktą, byla keliaus į teismą.
