9
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Paaiškėjo, kokia bausmė skirta mergaitę pagrobusiam Filipavičiui

2025-10-24 06:12 / šaltinis: BNS
2025-10-24 06:12

Kauno apygardos teismas už mergaitės pagrobimą ir kitus nusikaltimus Gediminui Filipavičiui penktadienį skyrė 20 metų laisvės atėmimo bausmę.

Tokią bausmę po uždaro teismo posėdžio, kuriame paskelbė nuosprendį, žurnalistams įvardijo teisėja Judita Sungailaitė.

„Kauno apygardos teisme paskelbtas nuosprendis G. Filipavičiui, kuriam paskirta galutinė subendrinta 20 metų laisvės atėmimo bausmė už dešimt nusikalstamų veikų, tarp kurių yra vaiko pagrobimas, laisvės atėmimas, sveikatos sužalojimas ir ginklų laikymas“, – žurnalistams sakė J. Sungailaitė.

„Tai yra maksimali bausmė, kuri numatyta Baudžiamajame kodekse, kurią galima skirti subendrinus kelis nusikaltimus“, – pažymėjo teisėja.

Byla dėl nukentėjusiaisiais pripažintos mergaitės ir jos tėvų apsaugos išnagrinėta uždaruose teismo posėdžiuose, teisėsauga neįvardija visų vyrui inkriminuojamų nusikalstamų veikų.

Teismas iš dalies tenkino nukentėjusiųjų byloje pateiktus civilinius ieškinius neturtinei žalai atlyginti.

„Mergaitei buvo prašoma priteisti 200 tūkst. eurų, tačiau teismas priteisė 70 tūkst. eurų neturtinės žalos. Tai yra daugiau negu teismų praktikoje numatytas dydis. Kadangi tai yra išskirtinis atvejis, tikriausiai, visoje Lietuvoje žinomas, todėl teismų praktikoje nėra atitinkamo dydžio“, – nurodė J. Sungailaitė.

„Teismas manė, kad tai yra pakankama atsižvelgiant į visus kriterijus, į padarytus nusikaltimus ir į veikos pavojingumą“, – pridūrė ji.

Tuo metu mergaitės tėvai teikė po 50 tūkst. eurų siekiančius civilinius ieškinius, jiems priteista po 15 tūkst. eurų neturtinės žalos kompensacijos.

Kaip rašė BNS, valstybinį kaltinimą šioje byloje palaikęs prokuroras Mindaugas Sabaitis teismo prašė G. Filipavičiui skirti būtent 20 metų laisvės atėmimo. Tai yra griežčiausia Baudžiamajame kodekse numatyta terminuoto laisvės atėmimo bausmė.

G. Filipavičiaus advokatas Aleksandras Pocius tuomet sakė, kad jo ginamajam pasiūlyta bausmė yra per griežta. Gynyba prašė skirti septynerius metus kalėjimo motyvuodama kaltinamojo prisipažinimu, gailėjimusi, kurio prokuratūra nelaikė nuoširdžiu.

Prieš nuosprendžio paskelbimą kaltinamasis į žurnalistų klausimus neatsakinėjo, sėdėjo „narve“ nunarinęs galvą. Į teismą be proceso šalių, žiniasklaidos atvyko riaušių prie Seimo byloje nuteistas Antanas Kandrotas-Celofanas.

Vyras kaltintas 13 nusikaltimų, tarp jų – svetimo vaiko pagrobimu, neteisėtu laisvės atėmimu, nesunkiu sveikatos sutrikdymu, plėšimu, neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.

Jonas
Jonas
2025-10-24 09:28
Filipavičius gailisi ne poelgio, bet gailisi kad pagavo !
Atsakyti
Kada bus nuteisti
Kada bus nuteisti
2025-10-24 09:39
Bartoševičius, Stepukonis. Kiek dar bus tempiama guma?
Atsakyti
Amen
Amen
2025-10-24 09:49
O tai ko bartosevičiui tik 7 metai? Šitas nekonservas buvo?
Atsakyti
