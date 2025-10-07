Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aleksandras Ivanauskas-Fara viename mieste nė už ką negyventų: parduotų butą net ir pačiame centre

2025-10-07 19:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 19:30

Antradienio vakarus karūnuojantis TV3 pramoginis žaidimas „Miestas ar kaimas“ kvies ant minkštos sofos ar šiaudų patalų susėsti visą šeimą bei stebėti, kas šį kartą apie priešingą pusę išmano daugiau – miestas ar kaimas. Miesto komandos vietas savo ramiu intelektu užpildė legendinis dainininkas Aleksandras Ivanauskas-Fara, kartu su laidų vedėju Aurimu Cibulsku ir aktore, rašytoja Nijole Narmontaite priešakyje.

Tačiau ar jų visų bendro darbo užteks nugalėti iš kaimo atvykusius ryžtingus svečius?

Miestietiškas gyvenimas dainininko kraujyje

Jau net šeštos kartos kaunietis A. Ivanauskas mieste mato tik privalumus: nėra tiek daug uodų, galima parkuotis prie namų. Kaip pripažino atlikėjas, jeigu tektų rinktis, rinktųsi miestą, nes čia nėra tiek daug darbų ir yra ramiau.

Laidos vedėjo Vytauto Rumšo paklaustas, ar kraustytųsi į padovanotą butą Vilniaus centre, legenda kratydamas galvą pareiškė, kad iš karto parduotų.

Vilniuje, centre parduočiau butą ir nusipirkčiau butą Kaune“, – hipotetinę situaciją su maža šypsenėle aptarė jis.

V. Rumšas dar pasiteiravo, gal paleistų naująjį butą nuomai kaip ir kiti nekilnojamojo turto savininkai, kaip ir laidos vedėja Nijolė Pareigytė. Fara tepasakė viena.

„Tai gal Nijolė nori išsinuomoti, prašau“, – pakvietė dainininkas.

Kiek vėliau kaimo pusės atstovas aktorius Arnas Švilpauskas taip pat nepabijojo pajuokauti apie laidos dalyvių turimą turtą.

„Vienintelė vieta, kuri mane žavi, yra Nijolės Narmontaitės namai. Dažnai mes būname kitame jos bute, į tą tik atvažiuojame repetuoti. Ji turi daug čia butų. Aš su neturtingomis neprasidedu“, – prajuokino susirinkusią kompaniją aktorius.

Kuo dar pasidalins Fara? Kuri pusė išmano daugiau apie kitokį gyvenimo būdą?

Visą laidą žiūrėkite straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje arba 19:30 per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Miestas ar kaimas“.

