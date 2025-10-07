Aleksandras Ivanauskas-Fara viename mieste nė už ką negyventų: parduotų butą net ir pačiame centre

Tačiau ar jų visų bendro darbo užteks nugalėti iš kaimo atvykusius ryžtingus svečius?
Miestietiškas gyvenimas dainininko kraujyje
Jau net šeštos kartos kaunietis A. Ivanauskas mieste mato tik privalumus: nėra tiek daug uodų, galima parkuotis prie namų. Kaip pripažino atlikėjas, jeigu tektų rinktis, rinktųsi miestą, nes čia nėra tiek daug darbų ir yra ramiau.
Laidos vedėjo Vytauto Rumšo paklaustas, ar kraustytųsi į padovanotą butą Vilniaus centre, legenda kratydamas galvą pareiškė, kad iš karto parduotų.
„Vilniuje, centre parduočiau butą ir nusipirkčiau butą Kaune“, – hipotetinę situaciją su maža šypsenėle aptarė jis.
V. Rumšas dar pasiteiravo, gal paleistų naująjį butą nuomai kaip ir kiti nekilnojamojo turto savininkai, kaip ir laidos vedėja Nijolė Pareigytė. Fara tepasakė viena.
„Tai gal Nijolė nori išsinuomoti, prašau“, – pakvietė dainininkas.
Kiek vėliau kaimo pusės atstovas aktorius Arnas Švilpauskas taip pat nepabijojo pajuokauti apie laidos dalyvių turimą turtą.
„Vienintelė vieta, kuri mane žavi, yra Nijolės Narmontaitės namai. Dažnai mes būname kitame jos bute, į tą tik atvažiuojame repetuoti. Ji turi daug čia butų. Aš su neturtingomis neprasidedu“, – prajuokino susirinkusią kompaniją aktorius.
Kuo dar pasidalins Fara? Kuri pusė išmano daugiau apie kitokį gyvenimo būdą?
