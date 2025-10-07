38-erių atlikėją Aleksandrą staiga apėmė silpnumas: tai, kas vyko toliau, palieka be žado

Dėl simptomų jis buvo greitai nugabentas į Santaros klinikas, kur jam atlikta trombolizė. Laimei, po kelių valandų sveikatos būklė sugrįžo į normą, tačiau ši patirtis jį privertė susimąstyti apie gyvenimo trapumą ir kasdienio džiaugsmo vertę.
Netikėtai pasijuto blogai
Aleksandras taip pat dėkoja medikams už greitą ir profesionalų pagalbos suteikimą bei pabrėžia, kaip svarbu atpažinti insulto simptomus.
„Gyvenimas yra labai trapus ir gali būti trumpas. Gavau čia priminimą, tai primenu ir jums.
Šeštadienį važiavom į ledo ritulį, o patekau į reanimaciją. Klasikiniai simptomai – pasidarė labai silpna, suprastėjo koordinacija, nerišli kalba, viena kūno pusė prasčiau juda. Už 20 minučių buvau Santarose, dar per pusvalandį buvau ištirtas ir pajungtas prie vaistų.
Gydytojai pasimetę – simptomai tai mikroinsulto, bet jokių pažeidimų nėra (tas mane labai džiugina), ir po trombolizės už kelių valandų vėl buvau normoje, tik reanimacijoje. Vakar jau išrašė į paprastą skyrių, palaikys dar, kad ištirtų ir suprastų, kas čia nutiko, ir žinotume, ar nėra kažkokių papildomų rizikų.
Viena iš versijų – komplikacija po sąnario keitimo operacijos (deja, bet paplitęs reiškinys), galėjo koks mikrokrešuliukas kažkur prasprūsti. Kompiuterinė tomografija rodo, kad smegenys be pažeidimų, jaučiuosi gerai, viskas veikia, bajeriai vis dar mediniai.
Bendrai tai baisoka – aš esu tas žmogus, kuris savo problemas įprastai maskuoja juokais, „gi nieko baisaus, gi viskas gerai man.“ Bet kai guli reanimacijoje ir už širmos mano amžiaus bičas literaliai kovoja dėl savo gyvenimo – operuotos smegenys, negali kalbėt, nesiorientuoja kur yra – supranti, kad gali nutikti gyvenime taip, kad pats būsi tas bičas. Supranti, kad rimta.
Nes gyvenimas yra labai trapus. Ir reik gyvenime daugiau ramybės bei to mažo paprasto džiaugsmo kasdieniuose dalykuose. Nes niekas nėra duotenybė ir niekas nėra pažadėta.
Džiaugiuosi, kad buvau ne vienas, ir ne namuose tuo metu, nes kaip tipinis vyras būčiau tiesiog prigulęs pailsėti, nes „nu silpna pasidarė ir tiek.“ Neičiau prie veidrodžio simptomų žiūrinėt (paliksiu komentaruose nuorodą, įsiminkit insulto simptomus – tai gelbsti gyvybes!) ir, deja, dažnai vyrams taip ir baigiasi. Nes nu „ai gi, kad čia tokio, biškį silpna pasidarė ir tiek.“ Justė nelaukė ir nesicackino. Ačiū jai.
Didžiulė padėka Greitosios Medicinos Pagalbos dispečeriams ir ekipažui bei Santaros klinikų personalui. Gavau geriausią įmanomą gydymą pasaulyje – per valandą nuo simptomų buvau pristatytas į klinikas, ištirtas ir pagydytas. O laikas yra neįtikėtinai svarbus. Personalas visas neįtikėtinas tiesiog – mandagūs, paslaugūs, pasirūpina, paaiškina viską, reanimacijoje vien jaunimas sukosi.
Gyventi Vilniuje ir apskritai Lietuvoje yra didžiulis pliusas. Didžiulis. Kitur viskas galėtų trukti gerokai ilgiau ir baigtis kitaip. Tai paburnojam mes, kad su medicina pas mus čia ir tas ne taip, ir anas, bet va kai susiduri su problema, pamatai, jog ji veikia, ir veikia geriau negu kitur.
Tai dabar viskas gerai, atrodo, kad atsipirkau išgąsčiu – bent visi tyrimai kol kas rodo, jog sveikas. O toliau tai gyventi ramiai, džiaugtis mažais dalykais ir daugiau laiko leisti gamtoje – kažkaip taip norisi ir medicina visiems rekomenduoja būtent tai.
Saugokite save! Gyvenimas yr d****s, kaip sakė vienos geros knygos personažas, tai bent mes nebūkime tokiais sau“, – rašoma įraše.
Ragina tikrintis sveikatą
Naujienų portalui tv3.lt Aleksandras pasakojo, jog svarbu rūpintis ne tik savo, bet ir artimųjų sveikata bei reguliariai tikrintis sveikatą pas gydytojus.
„Tiesiog noriu visiems priminti – nenustumkite savo sveikatos reikalų į šalį. Nebijokite kreiptis į medikus ir pasidomėkite insulto simptomais, nes tai gali išgelbėti gyvybę.
Svarbu pasirūpinti savimi ir artimaisiais, bei tiesiog daugiau džiaugtis kiekviena akimirka. Ir, žinoma, kartais pasitikrinti sveikatą – ypač po trisdešimties.
Nors mums atrodo, kad esame tvirti ir begaliniai, gyvenimas iš tiesų yra labai trapus. Man labai pasisekė, todėl esu be galo dėkingas GMP ir Santaros klinikų medikams“, – sakė jis.
Insulto požymiai
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt šeimos gydytojas Irmantas Aleksa sakė, kad insultas pasireiškia specifiniais neurologiniais sutrikimais, tačiau ne visus juos lengva iškart pastebėti.
Anot šeimos gydytojo I. Aleksos, jei žmogui įvyksta insultas, pirmiausia pasireiškia ryškūs, židininiai neurologiniai sutrikimai. Dažniausiai pasireiškia vienos pusės veido aptirpimas – žmogui tampa sunku palaikyti šypseną, jis pradeda nerišliai ar neįprastai kalbėti.
„Dažniausiai priešingoje pusėje nei nutirpsta veidas įvyksta galūnių paralyžius, bet jis ne visada pasireiškia, nes galvos smegenys yra maitinamos iš kelių smegenų arterijų.
Jei insultas – išeminis (galvos smegenų infarktas) – įvyksta užpakalinėje smegenų arterijoje, tuomet atsiranda kitų simptomų“, – aiškino gydytojas.
Pasak I. Aleksos, tokiu atveju dažnai pasireiškia regėjimo sutrikimai, kalbos sutrikimai, veido paralyžius, tačiau galūnių nutirpimo gali ir nebūti. Vietoj to gali atsirasti ryški ataksija – judesių koordinacijos sutrikimas.
„Žmogus nebegali paeiti tiesia linija – jis pradeda stipriai svyruoti į šonus. Tai vienas aiškiausių simptomų, į kurį reikia reaguoti nedelsiant“, – pabrėžė gydytojas.
