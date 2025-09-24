Prasidėjus insultui 54-erių mažeikiškis patyrė tikrą pragarą: medikai išsiuntė namo

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams Vaida papasakojo apie tai, kokį siaubą teko išgyventi šį lemtingą sekmadienį. Ji atskleidė, kad dalijasi istorija tam, kad Mažeikių ligoninėje įvyktų pokyčiai, kurie šiuo metu yra taip reikalingi miesto gyventojams.
Tėčiui staiga pasidarė negera
Kaip pasakojo Vaida, viskas prasidėjo sekmadienį, apie 10 valandą ryte. Tuo metu jos tėtis darbavosi kieme ir staiga jis pasijuto blogai, parkrito.
Atsikėlęs jis nusprendė keliauti namo ir atsigerti vandens, tačiau bandant atsigerti jis suklupo antrąsyk.
„Namuose buvo mano sesuo. Ji pamatavo tėčio spaudimą, jis buvo 211. Tėtis prašė pagalbos, sakė, kad jam tirpsta dešinė kūno pusė. Sesuo nieko nelaukdama iškvietė greitąją pagalbą.
Maždaug po 15-20 minučių greitoji atvyko, pamatavo spaudimą ir suleido vaistus nuo spaudimo, kad jį numuštų.
Paramedikai jam liepė nueiti prigulti, pailsėti, kad nukristų spaudimas, o pirmadienį kreiptis į šeimos gydytoją. Apie vykimą į ligoninę nebuvo net kalbos, mums nesiūlė to daryti“, – pasakojo Vaida.
Pašnekovės tėtis, paklausęs paramedikų, nuėjo prigulti, bandė užmigti, tačiau maždaug po 20 minučių jam vėl pasidarė negera ir jis pasikvietė pašnekovės seserį. Tuo metu jis jau sunkiai valdė dešiniąją kūno pusę, o sesuo vėl iškvietė greitąją.
„Paramedikai tėčiui vėl pamatavo spaudimą ir vėl gavo tą patį atsakymą – 211. Tad spaudimas po vaistų nekrito, o greitoji išsivežė jį į Mažeikių ligoninę“, – pasakojo Vaida.
Ligoninės gydytoja išleido tėtį namo
Apie visą situaciją pati Vaida sužinojo tik tuomet, kai tėtis jau buvo vežamas į ligoninę ir jai apie tai pranešė sesuo. Tuomet pašnekovė iš darbo vyko tiesiai į ligoninę ir ten susitiko su tėčiu, kuris jau buvo užpildęs standartinę informaciją ir jam buvo pamatuotas spaudimas.
Ligoninės kraujo spaudimo matuokliai parodė, kad spaudimas gana aukštas – 180. Tuomet jam vėl buvo suleisti vaistai, jis, pasak Vaidos, buvo paguldytas į stebėjimo palatą, kur jam lašino lašelines.
„Jis apsilankė pas tuo metu dirbančią gydytoją ir jam buvo padaryti kraujo tyrimai, padaryta kardiograma, paskyrė lašinti lašelines, suleisti vaistai nuo spaudimo.
Tėtis apie valandą laiko ten gulėjo su lašeline. Aš visą laiką buvau šalia, iš jo akių atrodė, kad netgi šiek tiek ėmė gerėti, jis pradėjo kalbėti. Tik skundėsi, kad tirpsta dešinė pusė.
Aš, aišku, pasikliovusi gydytojos žodžiais, kad čia viskas gerai, guodžiau jį ir sakiau, kad palauktų, kad vaistai tuoj suveiks, nereikia norėti greitai.
Tada atėjo sesutė, pasakė, kad suleis šlapimą varančių vaistų, kad reiks pavaikščioti į tualetą ir galėsime vykti namo, o rytoj turėsime vykti pas savo šeimos gydytoją.
Ištraukė jam tą vamzdelį, pasakiau, kad nueitume arčiau tualeto, kad nereiktų toli vaikščioti. Jis po tos lašelinės ganėtinai stabiliai, savo kojomis ėjo iki tualeto“, – pasakojo Vaida.
Vis tik tuo metu staiga kažkas pasikeitė. Sėdėdama šalia tėčio pašnekovė pastebėjo, kad jis ėmė silpti. Tėtis skundėsi, kad jam vis blogiau, o Vaida dar bandė jį raminti.
Taip pat pašnekovė kreipėsi į slaugytojas dėl pakartotinio spaudimo pamatavimo, nes tėčiui blogėja, tačiau dėl didelio žmonių skaičiaus jiems buvo liepta palaukti. Po pusvalandžio pavykus pamatuoti spaudimą jis siekė 170.
Tuomet Vaida ėmė teirautis, kada bus galima vėl pamatyti gydytoją, tačiau išgirdo tik tai, kad turi palaukti. Stebėdama tėtį ir matydama, kad jis jau tik remdamasis į sienas gali nueiti iki tualeto, Vaida pradėjo, kaip pati sako, „naglai prašyti gydytojų pagalbos“:
„Tik nuėjus pas gydytoją, užlindus be eilės, ji pasiūlė atlikti galvos kompiuterinę tomografiją (KT) tik be svarbiausio dalyko – neįleidžiant kontrasto, kuris nustatytų, įvyko insultas ar ne. Po visų tų pablogėjimų jam padarė galvos tomografiją, laukėme atsakymų apie 40 minučių.
Išvada buvo, kad jam tebuvo likęs vienas žingsnis iki insulto, mums pasakė, kad grįžtume namo, o sekančią dieną kreiptumėmės į šeimos gydytoją.
Man buvo labai keista, kad tokios būklės žmogų ne tai, kad pasiliktų stebėjimui, o išleido vykti namo. Mums beuždarant duris dirbusi seselė, kuri buvo žmogiškiausia, pasakė: „Prašau, nieko nelaukite, važiuokite į Telšius“.
Telšių ligoninėje nustatė insultą
Kaip pasakojo Vaida, jau vykstant namo ji ėmė tėtį kalbinti vykti į Telšių ligoninę, tačiau šis nenorėjo, nes jam jau buvo suleisti vaistai.
Vis tik Vaida perkalbėjo tėtį, pasakė, kad slaugytoja patarė nuvykti į gydymo įstaigą, ramino jį, kad bus šalia, tad tėtis sutiko.
„Mes grįžome namo, pasimatavome spaudimą ir jis vėl buvo 200... Vadinasi, tik mus išleido namo ir grįžome su tokiu. Tada mes nieko nelaukėme, susidėjome daiktus ir važiavome į Telšius, iki jų buvo 50-60 kilometrų.
Nuvažiavus į ligoninę, jau pildant standartinę informaciją apie atvykimą, buvome kone iš karto priimti išskėstomis rankomis.
Kai baigiau pildyti dokumentus, atsisukau – tėčio jau nebuvo. Jis buvo iškart išvežtas išsamiems tyrimams, buvo susisiekta su tuo metu net nedirbančia neurologe teiraujantis, kokį gydymą jam taikyti.
Buvo atliktas KT su įleistu kontrastu, kuris parodė, kad jam buvo įvykęs insultas“, – graudinosi Vaida.
Ji pasakojo, kad nors niekada anksčiau gyvenime nebuvo susidūrusi su šia diagnoze, tačiau iš bendrų požymių, pasireiškusių tėčiui, to buvo galima tikėtis. Ji pasakojo, kad Telšiuose tėčiui buvo iškart pritaikytas reikalingas gydymas ir imtasi veiksmų:
„Jau sekantį rytą buvo pradėtos mankštos, fizioterapija, masažai. Kalbant su gydytoja, ji pasakė, kad be proto myli savo darbą ir kad bet kurį žmogų atstatys ir iš ligoninės išleis einantį savomis kojomis.“
Ketina rašyti skundą
Vaida sako, kad šioje istorijoje jai pikčiausia dėl gydytojų elgesio. Pasak pašnekovės, liūdniausia, kad tėtis su insultu buvo išleistas namo.
Pyktį kelia ir tai, kad nors tėčiui Mažeikių ligoninėje buvo atliktas KT tyrimas, jis nebuvo parinktas tinkamai, dėl ko nebuvo nustatytas insultas.
„Dėl Mažeikių ligoninės man pikta, kad buvo toks didelis gydytojos neprofesionalumas, nebuvo atliktas tinkamas KT tyrimas.
Insultas – diagnozė, į kurią reikia reaguoti staigiai, nes kiekvienas momentas yra svarbus ir daro negrįžtamą žalą žmogui. Jam jis nebuvo diagnozuotas, tėtis buvo išsiųstas namo su tokia būkle“, – piktinosi ji.
Paklausta, kokių priemonių ji ketina imtis dėl šio incidento, Vaida teigia, kad svarbiausia jų užduotis – atstatyti tėčio sveikatą.
Taip pat ji pasakojo, kad nori viešai ir garsiai apie tai kalbėti, kad daugiau nė vienas žmogus nesusidurtų su nekokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis.
„Mes norime atstatyti tėtį ant kojų ir norime, kad žmonės prabiltų apie tai, kas dedasi Mažeikių ligoninėje ir tai kažkada baigtųsi. Man keista, kad taip atsainiai galima žiūrėti į žmogaus gyvybę.
Kai turėsime visus sveikatos išrašus esveikatoje, tuomet kreipsimės į pačią ligoninę su skundu. Jeigu niekas nebus daroma, kreipsimės aukščiau, nes taip negalima palikti“, – sakė ji.
Mažeikių ligoninės atsakas
Naujienų portalui Delfi Mažeikių ligoninės laikinai funkcijas vykdanti direktorė Daiva Jurkūnienė sakė, kad paciento būklės komentuoti be šeimos raštiško sutikimo negali, tačiau pridėjo, kad ir be oficialaus pacientų ar jų artimųjų kreipimosi besąlygiškai reaguoja į viešojoje erdvėje pasirodančius nusiskundimus.
„Viduje savo tvarka inicijuojame vidaus medicininį auditą, aiškinamės. Tokių situacijų nesinori. Tikrai mylime savo pacientus ir norime geriausio. Tikrai niekam nėra malonu, kad kažkur kažkas atsitinka.
Tačiau nenoriu nei apgailestauti, nei dar kažką, nes medicininio audito kol kas šią minutę dar neatlikome, todėl negaliu vertinti medikų darbo. Išsiaiškinsim, kas atsitiko, ir pagal išvadas arba mušime į krūtinę ir sakysime – kalti, arba kažkaip kitaip“, – naujienų portalui pasakojo D. Jurkūnienė.
