TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvis pamatė taksi stabdančią senjorę: supratęs, kas vyksta, reagavo žaibiškai

2025-09-23 19:10 / šaltinis: Ukmergės žinios
2025-09-23 19:10

Miesto centre jaunas vyras, pamatęs garbingo amžiaus moterį, stabdančią taksi, suskubo jai į pagalbą. Taksi mieste kažin ar sustabdysi – šiais laikais pavėžėjimo paslaugą įprasta užsisakyti telefonu.

Ukmergiškis padėjo taksi stabdžiusiai senjorei (nuotr. 123rf.com, Ukmergės žinios)

Miesto centre jaunas vyras, pamatęs garbingo amžiaus moterį, stabdančią taksi, suskubo jai į pagalbą. Taksi mieste kažin ar sustabdysi – šiais laikais pavėžėjimo paslaugą įprasta užsisakyti telefonu.

3

Iš Lyduokių atvykusi aštuoniasdešimties su viršumi metų Marytė sakė, kad Ukmergėje lankėsi dėl sveikatos problemų.

Norėdama grįžti namo ji miesto centre stabdė taksi, nes telefonu išsikviesti nežino kaip – neturi nė vieno taksi paslaugas teikiančios įmonės numerio.

Pamatęs taksi stabdančią moterį atskubėjo į pagalbą

Marytei į pagalbą suskubo keturiasdešimt vienų Šarūnas, tuo metu gėręs kavą kavinėje „Greita“.

Vyras, per langą pastebėjęs taksi stabdančią moterį ir kad niekas jai nesustoja, išėjo į lauką, pakalbino senolę ir savo telefonu iškvietė jai taksi bei pakvietė ją prisėdus palaukti.

Marytė norėjo atsilyginti vyrui, ėmė siūlyti pinigų už taksi iškvietimą, bet šis tik numojo ranka.

Šarūnas papasakojo pats esąs nuolatinis kavinės klientas. Vyras dirba statybose. Sakė, kad tai – ne pirmas kartas, kai padeda vyresnio amžiaus žmogui. Yra tekę pagelbėti ir prekybos centre.

„Pasirūpinu kitais, kai matau, kad reikia pagalbos“,  – sakė jis. Vis tik ne visi pagalbą priima. Kiti nepasitiki, bijo apgaulės ar būti apiplėšti.

Šarūno poelgis gali būti pavyzdžiu, kiek nedaug reikia, kad pagelbėtume kitam – tereikia pastebėti šalia esančius žmones.

UŽ inf.

