Lietuvoje staiga nusileido kariuomenės sraigtasparnis: jame – neeilinis siuntinys

Tarptautinė operacija prasidėjo, kai 16:50 val. geležinis dangaus paukštis pakilo iš Kauno Aleksoto oro uosto. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytojų transplantologų komanda buvo nuskraidinta į užsienio šalį.
Sraigtasparnio ekipažas keletą valandų laukė grįžtant gydytojų su neįkainojama dovana – donoriniu organu, kad galėtų skristi atgal į Lietuvą. Tokius skrydžius planuoja ir koordinuoja Karinių oro pajėgų pareigūnai, kai į juos kreipiasi Nacionalinio transplantacijos biuro koordinatoriai.
Reikšmingas skrydis
Iš oro uosto VUL SK greitosios medicinos pagalbos automobiliu medikų komanda su donoriniu organu skubiai keliavo į Vilniaus universiteto Santaros klinikas.
Šiame centre naktį pradėta transplantacijos operacija – donorinis organas taps gyvybės dovana sunkiai sergančiam ligoniui.
Tarptautiniai donorinių organų mainai ypatingi – jie neturi sienų ir sujungia Europos šalių žmones ir medikus, gelbstinčius sunkiai sergančius ir dovanojančius jiems pilnavertį gyvenimą.
„Šios nakties skrydis – tai komandinio darbo dėka įteikta donorystės dovana. Dėkojame donoro artimiesiems už ištartą TAIP, kolegoms iš užsienio šalies ligoninės bei visiems, dalyvavusiems šiame procese – Lietuvos tarnyboms ir medikams“ – sako Nacionalinio transplantacijos biuro vadovė Audronė Būziuvienė.
Šiemet donorinių organų per tarptautinę FOEDUS platformą mainų dėka Lietuvos recipientai sulaukė 5 donorinių organų: 1 iš Lenkijos ir 4 iš Latvijos.
Ačiū visiems donorystės ir transplantacijos proceso dalyviams Lietuvoje ir užsienio šalyje, tarptautiniams partneriams, gydytojams, slaugytojams, laboratorijų specialistams, orlaivių pilotams, VUL SK greitosios pagalbos vairuotojams, Lietuvos policijos pareigūnams. Ačiū, kad tiesiame tiltus gyvenimui!
Organų laukiantys žmonės
Šiuo metu organų ir audinių transplantacijos laukia 428 žmonės: 118 – inksto, 59 – širdies, 6 – plaučių, 2 – širdies-plaučių komplekso, 3 – kasos-inksto komplekso, 100 – kepenų, 140 – ragenų transplantacijos. Iš jų – 23 vaikai.
Kamieninių kraujodaros ląstelių (kaulų čiulpų) transplantacijos laukia 238 sunkiai sergantys pacientai. Iš jų – 20 vaikų.
Pritarimas organų donorystei nieko nekainuoja, tačiau gali padovanoti neįkainojamą dovaną – išsaugoti gyvybę ar pagerinti sveikatą 7-iems transplantacijos laukiantiems žmonėms.
Pasikalbėkime. Pasakyti TAIP galima užpildant sutikimą internetu https://ntb.lt, Nacionaliniame transplantacijos biure, per renginius, kuriuose dalyvauja Biuro darbuotojai, taip pat – vaistinėse, pas šeimos gydytojus ar kraujo centre.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!