TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Zapad 2025“: Suomijos generolas sako, kad Rusija turi išteklių ne tik karui Ukrainoje

2025-09-16 09:34
šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-09-16 09:34

Suomijos gynybos pajėgų vadas generolas Janne Jaakkola pranešė, kad jo šalis atidžiai stebi Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas „Zapad-2025“. Pasak jo, šios pratybos gali turėti ir „netikėtų posūkių“, rašo „Ukrainska Pravda“.

Zapad 2021 (nuotr. SCANPIX)

Pratybos „Zapad 2025“ prasidėjo rugsėjo 12 d. ir tęsis iki 16 d. Rusijos gynybos ministerijos duomenimis, jos vyksta Rusijos bei Baltarusijos teritorijoje, taip pat Baltijos ir Barenco jūrose.

Kalbėdamas Nacionalinės gynybos kursų atidarymo ceremonijoje, J. Jaakkola pabrėžė, kad pratybos vyksta įtemptu laikotarpiu: Rusija tęsia agresyvų karą prieš Ukrainą ir siekia destabilizuoti Vakarų šalis – praėjusią savaitę Rusijos dronai pažeidė Lenkijos ir Rumunijos oro erdves.

Lenkija dar rugsėjo 11 d., prieš Rusijos dronams įsibrovus į Lenkijos oro erdvę, uždarė sieną su Baltarusija.

Rusija turi pajėgumų siekti kitų tikslų 

J. Jaakkola pabrėžia, kad „Zapad-2025“ pratybos Rusijai yra svarbios, nes suteikia galimybę pademonstruoti savo tikslus ir išteklius. Pasak jo, karas Ukrainoje nėra didelio masto strateginė operacija, todėl Rusija turi pakankamai pajėgumų siekti ir kitų tikslų. Generolas taip pat priminė, kad paskutinės „Zapad“ pratybos vyko prieš ketverius metus, jose dalyvavo ir Rusijos, ir Baltarusijos kariai.

„Gerai prisimename, kad „Zapad-2021“ pratybos buvo panaudotos kaip pasirengimo karui Ukrainoje pagrindas: pasibaigus manevrams, daliniai liko mokymo poligonuose“, – sakė J. Jaakkola.

Jis teigia, kad Rusijos pratybos gali būti lydimos „netikėtų posūkių“.

Provokacijų tikimybė išaugusi

Pasak Lietuvos kariuomenės, prasidėjus „Zapad“ pratyboms, sienų pažeidimų ir kitų provokacijų tikimybė yra išaugusi, tačiau puolimo rizika yra maža.

„Nefiksuojame Rusijos sausumos kariuomenės telkimo prie mūsų šalies sienų, kas būtų rimta raudona vėliavėlė, o matome Rusijos kariuomenę prikaustytą Ukrainoje, kas reiškia, kad tiesioginio puolimo prieš NATO per Lietuvą ar kitas Baltijos šalis tikimybė išlieka maža“, – socialiniame tinkle „Facebook“ praneša kariuomenė.

Tačiau, anot jos, sienų pažeidimų, dronų įskridimų, signalų trikdžių ir kitų provokacijų tikimybė yra išaugusi.

