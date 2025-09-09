Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Suomijos ministrė atmeta taiką su Rusija „Ukrainos sąskaita“

2025-09-09 16:52 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 16:52

Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen antradienį, kalbėdama Vokietijos užsienio reikalų ministerijoje susirinkusiems ambasadoriams, atmetė galimybę pagal taikos susitarimą atiduoti dalį Ukrainos teritorijos Rusijai. 

Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas (nuotr. SCANPIX)

Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen antradienį, kalbėdama Vokietijos užsienio reikalų ministerijoje susirinkusiems ambasadoriams, atmetė galimybę pagal taikos susitarimą atiduoti dalį Ukrainos teritorijos Rusijai. 

REKLAMA
4

„Teisės į teritorinį vientisumą atsisakymas reikštų, kad 2025 metais savo tikrovę sugrąžiname į Antrojo pasaulinio karo laikus“, – sakė E. Valtonen ambasadorių konferencijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai turėtų kolosalių, šiurpių pasekmių visam pasauliui: tautų sambūvį reguliuotų ne bendrai sutartos taisyklės, o stipriausiųjų negailestingumas, – pridūrė ministrė. – Trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje tai būtų kas tik nori, bet ne taika.“

REKLAMA
REKLAMA

Ministrė teigė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nenori sutikti su paliaubomis ar net derėtis.

REKLAMA

„Jei derybose būtų paaukotos Ukrainos teritorijos dalys arba suverenitetas, neišspręstume pagrindinės problemos, – pridūrė E. Valtonen. – Putino problema negali būti išspręsta Ukrainos sąskaita.“

Ji paragino laisvąjį pasaulį strategiškai pažaboti Rusijos ambicijas, pažymėdama, kad išlaidos turėtų būti prisiimamos ES lygmeniu.

Rusijos manevravimo laisvę reikia toliau riboti sankcijomis, sakė E. Valtonen, raginusi įvesti muitus bet kokiam Rusijos eksportui į ES vidaus rinką.

REKLAMA
REKLAMA

Maskva turi atsakyti už karą ir nesuskaičiuojamus karo nusikaltimus Ukrainoje, teigė ji.

„Sankcijų spaudimas neturi būti panaikintas tol, kol Rusija neįvykdys savo įsipareigojimo sumokėti kompensaciją“, – sakė Suomijos diplomatijos vadovė.

Kasmet daugiau kaip 220 Vokietijos diplomatinių atstovybių visame pasaulyje vadovai susirenka į Užsienio reikalų ministeriją Berlyne – čia rengiamoje keturių dienų konferencijoje jie aptaria Vokietijos užsienio ir saugumo politikos prioritetus ir šalies vaidmenį besikeičiančiame pasaulyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų