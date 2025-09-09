Suomijos ministrė atmeta taiką su Rusija „Ukrainos sąskaita“

„Teisės į teritorinį vientisumą atsisakymas reikštų, kad 2025 metais savo tikrovę sugrąžiname į Antrojo pasaulinio karo laikus“, – sakė E. Valtonen ambasadorių konferencijoje.
„Tai turėtų kolosalių, šiurpių pasekmių visam pasauliui: tautų sambūvį reguliuotų ne bendrai sutartos taisyklės, o stipriausiųjų negailestingumas, – pridūrė ministrė. – Trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje tai būtų kas tik nori, bet ne taika.“
Ministrė teigė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nenori sutikti su paliaubomis ar net derėtis.
„Jei derybose būtų paaukotos Ukrainos teritorijos dalys arba suverenitetas, neišspręstume pagrindinės problemos, – pridūrė E. Valtonen. – Putino problema negali būti išspręsta Ukrainos sąskaita.“
Ji paragino laisvąjį pasaulį strategiškai pažaboti Rusijos ambicijas, pažymėdama, kad išlaidos turėtų būti prisiimamos ES lygmeniu.
Rusijos manevravimo laisvę reikia toliau riboti sankcijomis, sakė E. Valtonen, raginusi įvesti muitus bet kokiam Rusijos eksportui į ES vidaus rinką.
Maskva turi atsakyti už karą ir nesuskaičiuojamus karo nusikaltimus Ukrainoje, teigė ji.
„Sankcijų spaudimas neturi būti panaikintas tol, kol Rusija neįvykdys savo įsipareigojimo sumokėti kompensaciją“, – sakė Suomijos diplomatijos vadovė.
Kasmet daugiau kaip 220 Vokietijos diplomatinių atstovybių visame pasaulyje vadovai susirenka į Užsienio reikalų ministeriją Berlyne – čia rengiamoje keturių dienų konferencijoje jie aptaria Vokietijos užsienio ir saugumo politikos prioritetus ir šalies vaidmenį besikeičiančiame pasaulyje.
