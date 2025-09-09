Lenkijos prezidentas perspėja ruoštis: Putinas yra pasirengęs pulti kitas šalis

„Netikime gerais Vladimiro Putino ketinimais“, – Helsinkyje vykusioje spaudos konferencijoje su Suomijos prezidentu Alexander'u Stubbu žurnalistams sakė Lenkijos vadovas.
Trumpas yra „vienintelis laisvojo pasaulio lyderis“, galintis atvesti Putiną prie derybų stalo
Suomija ir Lenkija turi bendrą sieną su Rusija, o 2022 metų vasario mėnesį Maskvos pradėta plataus masto invazija į Ukrainą šias šalis paskatino susirūpinti savo saugumu.
Karas Ukrainoje taip pat paskatino Suomiją atsisakyti dešimtmečius vykdytos neprisijungimo politikos ir 2023-iaisiais įstoti į NATO.
„Be abejo, laukdami ilgalaikės taikos, nuolatinės taikos, kuri būtina mūsų regionams, manome, kad Vladimiras Putinas pasirengęs įsiveržti ir į kitas šalis“, – sakė K. Nawrockis.
„Būtent todėl plėtojame savo ginkluotąsias pajėgas, plėtojame partnerystę ir santykius su sąjungininkais“, – tęsė jis, tačiau išsamesnės informacijos apie jokias konkrečias priemones nenurodė.
Lenkijos vadovas pridūrė, kad pasikeitė viso regiono „saugumo architektūra“ ir kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra „vienintelis laisvojo pasaulio lyderis“, galintis atvesti V. Putiną prie derybų stalo.
Praėjusią savaitę K. Nawrockiui lankantis Baltuosiuose rūmuose, D. Trumpas pasiūlė į Lenkiją nusiųsti daugiau karių.
Tuo tarpu Suomijos prezidentas pastaraisiais mėnesiais reguliariai kalbasi su D. Trumpu, JAV ir Europos galybėms siekiant užbaigti karą Ukrainoje.
„Bandome paaiškinti, kad Putinu negalima pasitikėti, kad Putinas žaidžia savo įprastą vilkinimo taktiką“, – antradienį pareiškė A. Stubbas.
Antradienio perspėjimas atkartoja panašius Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo išsakytus nuogąstavimus, kad Kremliaus šeimininko „imperialistinis planas nesibaigs Ukrainos užkariavimu“, o bus tik pradžia.
