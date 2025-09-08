Lenkijos prezidentas lankydamasis Berlyne reikalaus atlyginti Antrojo pasaulinio karo žalą

K. Nawrockis „neabejotinai iškels šį klausimą“ per susitikimą su Vokietijos prezidentu Franku-Walteriu Steinmeieriu, pirmadienį naujienų agentūrai PAP sakė jo atstovas spaudai Rafalis Leskiewiczius.
Jo teigimu, sunku nepastebėti, kad Vokietijos vadovybė vis atsisako mokėti reparacijas.
K. Nawrockis į Vokietiją atvyks rugsėjo 16 d. – jį Belvju rūmuose su karinėmis iškilmėmis sutiks F. Steinmeieris, o po to įvyks jųdviejų susitikimas.
K. Nawrockis yra glaudžiai susijęs su opozicine dešiniąja „Teisės ir teisingumo“ partija (PiS). Jis teigia, kad jo tikslas – pakišti koją ministro pirmininko Donaldo Tusko proeuropietiškos centro kairiųjų vyriausybės politikai.
K. Nawrockis atgaivino senus PiS reikalavimus
Prieš trejus metus tuometinės PiS vyriausybės sudaryta parlamentinė komisija apskaičiavo, kad reparacijų suma viršija 1,3 trilijono eurų.
Neseniai per kasmetinį 1939 m. prasidėjusios Vokietijos invazijos Lenkijoje minėjimą K. Nawrockis pakartojo reikalavimą atlyginti Antrojo pasaulinio karo nuostolius.
Vokietija su tokiais reikalavimais atlyginti žalą nesutinka ir teigia, kad šis klausimas teisiškai išspręstas. Šią poziciją ne kartą patvirtino pats F. Steinmeieris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!