Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos prezidentas lankydamasis Berlyne reikalaus atlyginti Antrojo pasaulinio karo žalą

2025-09-08 20:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 20:48

Naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis per pirmąjį oficialų savo vizitą Berlyne ketina reikalauti, kad Vokietija atlygintų Antrojo pasaulinio karo metais jo šaliai padarytą žalą.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis per pirmąjį oficialų savo vizitą Berlyne ketina reikalauti, kad Vokietija atlygintų Antrojo pasaulinio karo metais jo šaliai padarytą žalą.

REKLAMA
0

K. Nawrockis „neabejotinai iškels šį klausimą“ per susitikimą su Vokietijos prezidentu Franku-Walteriu Steinmeieriu, pirmadienį naujienų agentūrai PAP sakė jo atstovas spaudai Rafalis Leskiewiczius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, sunku nepastebėti, kad Vokietijos vadovybė vis atsisako mokėti reparacijas.

K. Nawrockis į Vokietiją atvyks rugsėjo 16 d. – jį Belvju rūmuose su karinėmis iškilmėmis sutiks F. Steinmeieris, o po to įvyks jųdviejų susitikimas.

REKLAMA
REKLAMA

K. Nawrockis yra glaudžiai susijęs su opozicine dešiniąja „Teisės ir teisingumo“ partija (PiS). Jis teigia, kad jo tikslas – pakišti koją ministro pirmininko Donaldo Tusko proeuropietiškos centro kairiųjų vyriausybės politikai.

REKLAMA

K. Nawrockis atgaivino senus PiS reikalavimus

Prieš trejus metus tuometinės PiS vyriausybės sudaryta parlamentinė komisija apskaičiavo, kad reparacijų suma viršija 1,3 trilijono eurų.

Neseniai per kasmetinį 1939 m. prasidėjusios Vokietijos invazijos Lenkijoje minėjimą K. Nawrockis pakartojo reikalavimą atlyginti Antrojo pasaulinio karo nuostolius.

Vokietija su tokiais reikalavimais atlyginti žalą nesutinka ir teigia, kad šis klausimas teisiškai išspręstas. Šią poziciją ne kartą patvirtino pats F. Steinmeieris.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų