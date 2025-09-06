Nawrockis ir Sikorskis vienas kitam toliau laido kandžias replikas

Santykių atšilimą lėmė tai, kad Donaldo Tusko vyriausybė iš esmės palankiai įvertino trečiadienį Baltuosiuose rūmuose įvykusį K. Nawrockio pokalbį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
Tačiau šeštadienį prezidento nemalonę užsitraukė R. Sikorskis, kurį K. Nawrockis paragino atstovauti Lenkijai „oriai“, šiam paskelbus vaizdo įrašą platformoje X, kuriame jis stovi priešais Baltuosius rūmus.
„Kolegos patriotai iš PiS (Teisės ir teisingumo partijos – ELTA) giriasi, kad užblokavo (Lenkijos – PAP) vyriausybei prieigą prie Baltųjų rūmų. Linkėjimai!“, – vaizdo įraše sakė Lenkijos užsienio reikalų ministras.
R. Sikorskio komentaras pasirodė po to, kai K. Nawrockis į savo derybas Baltuosiuose rūmuose nepakvietė nė vieno vyriausybės atstovo. Tačiau užsienio reikalų ministras, kuris tuo pačiu metu kaip ir prezidentas buvo Jungtinėse Amerikos Valstijose, sugebėjo Baltuosiuose rūmuose susitikti su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio ir surengti derybas su D. Trumpo ekonomikos patarėju Kevinu Hassettu.
„Užsienio reikalų ministras, darantis asmenukes prieš mūsų partnerio administracinius pastatus, nėra tai, ko mums reikia. Prašau jūsų bent akimirkai pamiršti savo emocijas, mūsų vidaus politiką ir savo kelionių albumą“, – atšovė naujasis Lenkijos prezidentas, kuris yra socialiai konservatyvios pagrindinės opozicinės PiS partijos sąjungininkas.
Nepaisant to, K. Nawrockis išreiškė norą susitikti su R. Sikorski, nors jo žinutėje pagieža vis dar buvo jaučiama.
„Tikiu, kad kai tam rasiu laiko, o jūs šiek tiek nusiraminsite, susitiksime rimtai aptarti nerimą keliančią Lenkijos diplomatijos padėtį, įskaitant ir JAV, kur jau ilgą laiką neturime ambasadoriaus“, – rašė Lenkijos prezidentas.
PAP primena, kad tiek K. Nawrockis, tiek jo pirmtakas Andrzejus Duda atsisakė paskirti vyriausybės kandidatą Bogdaną Klichą Lenkijos ambasadoriumi JAV. Vėliau B. Klichas ėjo reikalų patikėtinio pareigas, o Lenkijos ambasada Amerikoje šeimininko neturi nuo 2024 m.
