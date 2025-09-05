Lenkija smerkia Baltarusiją dėl šnipinėjimu kaltinamo lenko sulaikymo

Baltarusijos žiniasklaida pranešė, kad šį vyrą, kuris buvo identifikuotas kaip dvasininkas Grzegorzas Gawelis, KGB sulaikė ketvirtadienį ir apkaltino jį turėjus įslaptintą dokumentą apie artėjančias bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas.
„Mes jokiu būdu nepriimsime tokių provokacijų ar Baltarusijos pusės skleidžiamų nesąmonių, – žurnalistams pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. – Dar nesu tikras dėl mūsų jėzuito apsilankymo (Baltarusijoje) pobūdžio, bet, mano žiniomis, jis ten nuvyko aplankyti draugo ar pažįstamo.“
Tuo tarpu Lenkijos saugumo tarnybų atstovas Jacekas Dobrzynskis tinkle „X“ parašė, kad jie „nesamdo dvasininkų rinkti informaciją apie karines pratybas“.
Pasak televizijos kanalo „Belarus 1“ ir valstybinės naujienų agentūros „Belta“, G. Gawelis buvo sulaikytas šiauriniame Lepelio mieste kartu su bent vienu Baltarusijos piliečiu. Baltarusijos žiniasklaida skelbė, kad valdžios institucijos apkaltino G. Gawelį turėjus įslaptinto dokumento apie rugsėjo 12-16 d. numatytas karines pratybas „Zapad 2025“ kopiją.
Po to, kai Rusija 2022 m. įsiveržė į Ukrainą, Lenkijos – vienos iš pagrindinių Kyjivo rėmėjų Europos Sąjungoje (ES) – ir Maskvos sąjungininkės kaimyninės Baltarusijos santykiai pasiekė žemumas. Tačiau įtampa tvyro ne tik dėl karo prieš Ukrainą – Lenkija dar kaltina Baltarusiją organizuojant prieglobsčio prašytojų iš trečiųjų šalių, siekiančių kirsti Lenkijos sieną, antplūdį; Varšuva teigia, kad taip siekiama destabilizuoti ES.
