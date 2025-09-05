Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje lankysis naujasis Lenkijos vadovas Nawrockis

2025-09-05 10:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 10:51

Kitą savaitę pirmojo oficialaus vizito į Lietuvą atvyks naujasis Lenkijos vadovas Karolis Nawrockis.

Lenkijos prezidento rinkimus laimėjo Karolis Nawrockis

Kaip pranešė Prezidentūra, vizito metu jis susitiks su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda.

0

Kaip pranešė Prezidentūra, vizito metu jis susitiks su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda.

Dvišaliame susitikime Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptars saugumo ir gynybos, bendradarbiavimo bei paramos Ukrainai klausimus.

Kiek vėliau, po susitikimo, valstybių vadovai taip pat apsilankys Aušros Vartų koplyčioje.

ELTA primena, kad pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 dieną antrajame rinkimų ture nugalėjo Donaldo Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį. 

Pastarasis tąkart surinko 49 proc., o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.

