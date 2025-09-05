Lietuvoje lankysis naujasis Lenkijos vadovas Nawrockis

Kaip pranešė Prezidentūra, vizito metu jis susitiks su Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda.
Dvišaliame susitikime Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptars saugumo ir gynybos, bendradarbiavimo bei paramos Ukrainai klausimus.
Kiek vėliau, po susitikimo, valstybių vadovai taip pat apsilankys Aušros Vartų koplyčioje.
ELTA primena, kad pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 dieną antrajame rinkimų ture nugalėjo Donaldo Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį.
Pastarasis tąkart surinko 49 proc., o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.
