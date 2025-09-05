Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po lenko sulaikymo Lenkijos užsienio reikalų ministerija pataria nevykti į Baltarusiją

2025-09-05 19:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 19:17

Po incidento Baltarusijoje, kai ketvirtadienį Valstybės saugumo komitetas (KGB) sulaikė 27 metų lenką ir apkaltino jį šnipinėjimu, Lenkijos užsienio reikalų ministerija perspėjo šalies piliečius nekeliauti į Baltarusiją.

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Po incidento Baltarusijoje, kai ketvirtadienį Valstybės saugumo komitetas (KGB) sulaikė 27 metų lenką ir apkaltino jį šnipinėjimu, Lenkijos užsienio reikalų ministerija perspėjo šalies piliečius nekeliauti į Baltarusiją.

1

Baltarusijos saugumo tarnybos sulaikė lenką ketvirtadienį šiauriniame Lepelio mieste ir apkaltino, kad jis rinko karinę informaciją apie artėjančias Baltarusijos ir Rusijos bendras karines pratybas „Zapad-2025“. 

„Užsienio reikalų ministerija griežtai rekomenduoja nekeliauti į Baltarusiją“, – penktadienį per spaudos konferenciją sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Pawelas Wronskis.

„Lenkijos piliečiai ten gali susidurti su jiems nepalankiais įvykiais. Tai nėra nei demokratinė, nei Lenkijos Respublikai draugiška šalis. Norėčiau, kad šie perspėjimai būtų vertinami labai rimtai“, – sakė jis. 

Lenkijos vyriausybė sulaikymą pavadino „provokacija“ ir pažadėjo imtis atsakomųjų priemonių.

