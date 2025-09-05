Po lenko sulaikymo Lenkijos užsienio reikalų ministerija pataria nevykti į Baltarusiją

Baltarusijos saugumo tarnybos sulaikė lenką ketvirtadienį šiauriniame Lepelio mieste ir apkaltino, kad jis rinko karinę informaciją apie artėjančias Baltarusijos ir Rusijos bendras karines pratybas „Zapad-2025“.
„Užsienio reikalų ministerija griežtai rekomenduoja nekeliauti į Baltarusiją“, – penktadienį per spaudos konferenciją sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Pawelas Wronskis.
„Lenkijos piliečiai ten gali susidurti su jiems nepalankiais įvykiais. Tai nėra nei demokratinė, nei Lenkijos Respublikai draugiška šalis. Norėčiau, kad šie perspėjimai būtų vertinami labai rimtai“, – sakė jis.
Lenkijos vyriausybė sulaikymą pavadino „provokacija“ ir pažadėjo imtis atsakomųjų priemonių.
