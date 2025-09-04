Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkų gynybos ministras: Lenkija yra pavyzdinė JAV sąjungininkė

2025-09-04 09:17 / šaltinis: BNS ir TSPMI
2025-09-04 09:17

Lenkijos gynybos ministras trečiadienį pareiškė, kad Lenkija yra pavyzdinė JAV sąjungininkė.

(nuotr. SCANPIX)

Lenkijos gynybos ministras trečiadienį pareiškė, kad Lenkija yra pavyzdinė JAV sąjungininkė.

0

Per susitikimą su lenkų lyderiu Karoliu Nawrockiu JAV prezidentas Donaldas Trumpassakė, kad JAV kariai liks Lenkijoje, ir pridūrė, kad jų gali būti atsiųsta daugiau, jei lenkai to paprašytų.

„Džiaugiuosi, kad ši bendra strategija duoda rezultatų“, – vėliau tą pačią dieną privačiam transliuotojui TVN24 sakė Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas , prisimindamas vasarį vykusias derybas su JAV gynybos sekretoriumi Pete'u Hegsethu, kuris taip pat pasisakė už didesnį amerikiečių karių skaičių Lenkijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų nuomonės gali skirtis, tačiau bendras tikslas – JAV karių buvimas Lenkijoje – vienija vyriausybę, prezidentą ir, manau, visus lenkus“, – pridūrė jis.

Jis teigė, kad Lenkija yra „pavyzdinė JAV sąjungininkė“, paminėdamas didėjančias išlaidas gynybai, karinį bendradarbiavimą ir JAV investicijas, įskaitant F-16 lėktuvų modernizavimą Bydgoščiuje, šiaurės centrinėje Lenkijoje.

„Šios išlaidos padidės nuo maždaug 60 mlrd. zlotų (14 mlrd. eurų) 2022-aisiais iki 200 mlrd. zlotų (27 mlrd. eurų) kitais metais. Tai yra atominiai tempai“, – sakė jis.

W. Kosiniakas-Kamyszas taip pat padėkojo JAV už tai, kad prieš derybas su prezidentu buvo surengtas skrydis, skirtas pagerbti neseniai žuvusį Lenkijos naikintuvo F-16 pilotą majorą Maciejų Krakowianą.

