TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lenkai grupės etapą baigė dramatišku pralaimėjimu

2025-09-04 23:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-04 23:40

Europos čempionato D grupės rungtynėse Lenkija (3/2) namie 69:70 (17:16, 16:23, 25:19, 11:12) nusileido Belgijos (2/3) krepšininkams.

Balcerowskis (FIBA Europe nuotr.)

0

Turnyrinės lentelės prasme mačas prasmės jau neturėjo, kadangi lenkai buvo užtikrinti dėl antros vietos, o belgai neturėjo galimybių pakilti iš penktosios vietos.

Pirmajame kėlinyje nei vienai iš komandų nepavyko susikrauti didesnio pranašumo, o vieno taško pranašumą lenkams baudos metimu sukūrė Jordanas Loydas – 17:16.

Belgams pavyko geriau startuoti antrajame kėlinyje ir po Nielso Van Den Eynde jų pranašumas išaugo – 31:24. Iki pertraukos belgai išlaikė 6 taškų pranašumą – 39:33.

Po pertraukos lenkams jau pavyko pagerinti situaciją. Pačioje ketvirčio pabaigoje lenkai buvo išsiveržę į priekį (60:58), bet tiksliu metimu rezultatą dar spėjo lyginti Emmanuelis Lexomte’as – 60:60.

Ketvirtajame kėlinyje ir toliau vyko atkakli kova. Likus žaisti 3 minutes belgai išsiveržė į priekį (68:67), bet tiksliu metimu atsakė Jordanas Loydas – 69:68. Po kelių nesėkmingų abiejų komandų atakų belgai turėjo 13 sekundžių ir pergalę belgams lemiamu metimu išplėšė E.Lecomte’as – 70:69.

Lenkija: Mateušas Ponitka 16 (9 atk. kam.), Michalas Sokolowskis (1/5 trit.) ir Dominikas Olejničakas (8 atk. Kam.) po 12, Aleksanderis Balcerowskis 10 (4/6 dvit.).

Belgija: Emmanuelis Lecomte’as 19 (8/13 metimai), Hansas Vanwijnas 10 (7 atk. kam.), Andy van Vlietas 9 (3/5 trit.), Siebe’as Ledegenas 8.

