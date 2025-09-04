Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Pasaulio čempionato atranka: Ispanija nugalėjo Bulgariją, Slovakija parklupdė Vokietiją, o Nyderlandų ir Lenkijos akistata baigėsi lygiosiomis

2025-09-04 23:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 23:44

Ispanijos rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos E grupės rungtynėse 3:0 sutriuškino Bulgarijos futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Ispanijos rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos E grupės rungtynėse 3:0 sutriuškino Bulgarijos futbolininkus.

REKLAMA
0

Mikelis Oyarzabalis rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė Ispanijos rinktinę į priekį 1:0. Marcas Cucurella smūgiu pirmuoju lietimu nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.

Mikelis Merino smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir šio susitikimo rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo debiuto 2023 m. rugsėjo mėnesį, tik Kylianas Mbappe atliko daugiau rezultatyvių perdavimų Europos rinktinėje visuose turnyruose (11) nei Lamine‘as Yamalis atstovaudamas Ispanijai (9).

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu kitame A grupės susitikime Vokietijos rinktinė 0:2 nusileido Slovakijos futbolininkams.

Davidas Hančko pirmojo kėlinio pabaigoje nukreipė kamuolį į vartų tinką ir išvedė Slovakijos rinktinę į priekį 1:0.

REKLAMA

Davidas Strelecas antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.

Vokietija šiame susitikime iš viso atliko 13 smūgių, kai tuo tarpu bulgarai šiek tiek mažiau – 8.

Tuo tarpu G grupės rungtynės tarp Nyderlandų ir Lenkijos rinktinių baigėsi lygiosiomis 1:1.

Denzelis Dumfriesas sužaidus beveik pusvalandį puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė Nyderlandus į priekį 1:0.

Matty Cashas 80-ąją minutę nuostabiu smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

Priminsime, jog Nyderlandai ir Lenkija G grupėje varžosi kartu su Suomija, Lietuva ir Malta.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų