Pasaulio čempionato atranka: Ispanija nugalėjo Bulgariją, Slovakija parklupdė Vokietiją, o Nyderlandų ir Lenkijos akistata baigėsi lygiosiomis

Mikelis Oyarzabalis rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė Ispanijos rinktinę į priekį 1:0. Marcas Cucurella smūgiu pirmuoju lietimu nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.
Mikelis Merino smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir šio susitikimo rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
Nuo debiuto 2023 m. rugsėjo mėnesį, tik Kylianas Mbappe atliko daugiau rezultatyvių perdavimų Europos rinktinėje visuose turnyruose (11) nei Lamine‘as Yamalis atstovaudamas Ispanijai (9).
Tuo tarpu kitame A grupės susitikime Vokietijos rinktinė 0:2 nusileido Slovakijos futbolininkams.
Davidas Hančko pirmojo kėlinio pabaigoje nukreipė kamuolį į vartų tinką ir išvedė Slovakijos rinktinę į priekį 1:0.
Davidas Strelecas antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.
Vokietija šiame susitikime iš viso atliko 13 smūgių, kai tuo tarpu bulgarai šiek tiek mažiau – 8.
Tuo tarpu G grupės rungtynės tarp Nyderlandų ir Lenkijos rinktinių baigėsi lygiosiomis 1:1.
Denzelis Dumfriesas sužaidus beveik pusvalandį puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė Nyderlandus į priekį 1:0.
Matty Cashas 80-ąją minutę nuostabiu smūgiu nepaliko šansų vartininkui ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Priminsime, jog Nyderlandai ir Lenkija G grupėje varžosi kartu su Suomija, Lietuva ir Malta.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!