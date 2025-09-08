Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkijos prezidentas – apie Baltijos šalių saugumą: štai ką kalbėjo su Trumpu

Atnaujinta 13.05 val.
2025-09-08 13:06 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-09-08 13:06

Pirmadienį Vilniuje susitiko Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Lenkijos vadovas Karolis Nawrockis. Lenkijos vadovas teigė, jog susitikimas su Lietuvos prezidentu yra aiškus signalas, kad abiems lyderiams yra svarbūs Lietuvos ir Lenkijos santykiai ir atsakomybė už saugumą regione. Taip pat atskleidė, ką kalbėjo su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentu Donaldu Trumpu per neseniai vykusį vizitą Baltuosiuose Rūmuose.

Pirmadienį Vilniuje susitiko Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Lenkijos vadovas Karolis Nawrockis. Lenkijos vadovas teigė, jog susitikimas su Lietuvos prezidentu yra aiškus signalas, kad abiems lyderiams yra svarbūs Lietuvos ir Lenkijos santykiai ir atsakomybė už saugumą regione. Taip pat atskleidė, ką kalbėjo su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentu Donaldu Trumpu per neseniai vykusį vizitą Baltuosiuose Rūmuose.

Lenkijos vadovas džiaugėsi susitikimu su G. Nausėda ir aptartomis temomis.

„Pirmoji šalis, kurią aplankau šiame regione, yra Lietuva. Aš tuo labai džiaugiuosi. Tai yra aiškus signalas, kaip man ir prezidentui G. Nausėdai yra svarbu Lietuvos ir Lenkijos santykiai ir atsakomybė už saugumą Vidurio Europos, Rytų Europos ir Baltijos regione, kas yra esminis mūsų bendros ateities dalykas“, – kalbėjo K. Nawrockis.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu
Pasak Lenkijos prezidento, susitikimo su G. Nausėda metu taip pat buvo aptarta Rusijos keliama grėsmė bei valstybių bendradarbiavimo galimybės, siekiant ją užkardyti. 

„Susitikimo metu mes kalbėjome apie potencialų atsaką hibridinių grėsmių akivaizdoje <...>, sutarėme, jog tęsime mūsų karinių pajėgų bendradarbiavimą“, – pažymėjo Lenkijos lyderis. 

Kalbėjosi su Trumpu

Praėjusią savaitę K. Nawrockis susitiko su JAV prezidentu D. Trumpu, todėl sulaukė klausimo, ar aptarė JAV pajėgų buvimą Lenkijoje ir Baltijos šalyse.

„Žinoma, Lenkija, turėdama savo finansinį ir karinį potencialą, jaučiasi atsakinga už visą šį Europos regioną. Taigi, pokalbyje su prezidentu D. Trumpu šį Baltijos šalių ir Lietuvos klausimą taip pat palietėme.

Manau, kad prezidento D. Trumpo deklaracija išlaikyti JAV karius Lenkijoje ir galimybę plėsti tas jėgas yra gera žinia visam Vidurio Europos regionui ir Baltijos šalims“, – dėstė Lenkijos vadovas.

K. Narockio vizito metu D. Trumpas užsiminė apie galimybę siųsti daugiau karių į Lenkiją. Tiesa, netrukus po to užsienio žiniasklaida paskelbė, kad JAV planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys.

„Žinoma, nėra mano atsakomybė kalbėti Lietuvos vardu, tačiau aš užsiminiau ir apie mūsų bendrą poreikį plėsti JAV ginkluotųjų pajėgų buvimą čia“, – teigė K. Nawrockis.

Galutinį sprendimą dėl JAV karinės paramos nutraukimo turės priimti amerikiečių parlamentas.

K. Nawrockis teigė susitikime su G. Nausėda sutaręs, kad D. Trumpas yra „vienintelis laisvojo pasaulio lyderis“.

„Taip pat pakartosiu, kad jis [D. Trumpas] yra tas laisvojo pasaulio lyderis, kuris gali saugumo architektūrą kažkaip pakreipti į mūsų pusę“, – sakė Lenkijos prezidentas.

Išsiskiria požiūris dėl Ukrainos narystės ES 

K. Nawrockis sako, kad jo ir G. Nausėdos požiūris dėl Ukrainos integracijos į Europos Sąjungą (ES) išsiskiria.

G. Nausėda yra ne kartą paraginęs 2030-ųjų sausio 1-ąją numatyti kaip konkrečią Kyjivo narystės Bendrijoje datą.

Tuo metu K. Nawrockis nuosaikiau vertina galimą Ukrainos prisijungimą prie ES. Lenkijos prezidentas taip pat neseniai blokavo premjero Donaldo Tusko Vyriausybės siūlomą įstatymą, pratęsiantį teisių užtikrinimą Ukrainos pabėgėliams bei priešinosi Ukrainos norui tapti NATO nare.

„Mes kiek kitaip su prezidentu žvelgiame į Ukrainos integraciją ES. Mūsų pokalbiai bus tęsiami kitame lygmenyje. <...> Aš neatmetu galimybės pilno solidarumo su Ukraina, bet čia yra reikalai tarp Lenkijos ir Ukrainos“, – Prezidentūroje kalbėjo K. Nawrockis.

Kaip rašė BNS, netrukus po to, kai Rusija 2022-ųjų vasarį pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, ši pareiškė norą įstoti į ES. Tačiau šiuo metu derybos dėl narystės yra įstrigusios, nes tolesnį procesą vetuoja Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.

Vengrija sako, kad Ukrainos narystė bloke keltų saugumo rizikų ir kad kariaujančios šalies priėmimas įtrauktų Budapeštą į konfliktą su Rusija.

Lietuvoje lankosi Lenkijos prezidentas Nawrockis

Dvišaliame susitikime Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptarė saugumo ir gynybos, bendradarbiavimo bei paramos Ukrainai klausimus.

G. Nausėda ir K. Nawrockis taip pat ketino apsilankyti Aušros Vartų koplyčioje.

Tai pirmasis naujojo Lenkijos Respublikos Prezidento vizitas regione. 

Neformaliame prezidentų susitikime dalyvavo ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. 

Pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 dieną antrajame rinkimų ture nugalėjo Donaldo Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį. 

Pastarasis tąkart surinko 49 proc., o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.

