  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos pasienio pareigūnai netoli Baltarusijos sienos rado „nenustatyto skraidančio objekto“ nuolaužas

2025-09-08 10:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 10:08

Lenkijos pasienio pareigūnai pranešė radę nenustatyto skraidančio objekto nuolaužų kaime netoli sienos su Baltarusija, sekmadienį vėlai vakare pranešė policija. Tai – pastarasis iš visos eilės panašių incidentų NATO valstybėje narėje, pirmadienį ryte pranešė Lenkijos naujienų portalas „TVP World“.

Lenkijos pasienis su Baltarusija (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos pasienio pareigūnai pranešė radę nenustatyto skraidančio objekto nuolaužų kaime netoli sienos su Baltarusija, sekmadienį vėlai vakare pranešė policija. Tai – pastarasis iš visos eilės panašių incidentų NATO valstybėje narėje, pirmadienį ryte pranešė Lenkijos naujienų portalas „TVP World".

„Šiandien, prieš 22 val., Terespolio policijos nuovados budintis pareigūnas gavo pasienio apsaugos pareigūnų pranešimą apie nenustatyto skraidančio objekto nuolaužų radimą netoli Terespolio pasienio perėjimo ties Polatyče“, – sekmadienį rašė vietos policija „Facebook“ tinkle.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes saugome radinio vietą. Per incidentą niekas nenukentėjo“, – pridūrė pareigūnai.

Lenkija ypač budriai stebi į jos oro erdvę patenkančius skraidančius objektus nuo tada, kai 2022 m., praėjus keliems mėnesiams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, nuklydusi Ukrainos raketa pataikė į kaimą pietų Lenkijoje ir žuvo du žmonės.

Šeštadienį rytinėje Lenkijoje nukrito objektas, kuris, tikėtina, buvo kontrabandos dronas, portalui „TVP World“ pranešė gynybos ministerijos atstovas.

Rugpjūtį dronas nukrito į kukurūzų lauką rytinėje Lenkijoje, sudegindamas pasėlius ir sudaužydamas netoliese esančių namų langus. Incidentą tyręs prokuroras tuo metu sakė, kad dronas, atrodo, į Lenkiją pateko iš Baltarusijos, Rusijos sąjungininkės, pusės.

Kariniai dronai taip pat nukrito Rumunijoje ir Baltijos valstybėse, priduria „TVP World“.

