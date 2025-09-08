Lenkijos pasienio pareigūnai netoli Baltarusijos sienos rado „nenustatyto skraidančio objekto“ nuolaužas

„Šiandien, prieš 22 val., Terespolio policijos nuovados budintis pareigūnas gavo pasienio apsaugos pareigūnų pranešimą apie nenustatyto skraidančio objekto nuolaužų radimą netoli Terespolio pasienio perėjimo ties Polatyče“, – sekmadienį rašė vietos policija „Facebook“ tinkle.
„Mes saugome radinio vietą. Per incidentą niekas nenukentėjo“, – pridūrė pareigūnai.
Lenkija ypač budriai stebi į jos oro erdvę patenkančius skraidančius objektus nuo tada, kai 2022 m., praėjus keliems mėnesiams po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, nuklydusi Ukrainos raketa pataikė į kaimą pietų Lenkijoje ir žuvo du žmonės.
Šeštadienį rytinėje Lenkijoje nukrito objektas, kuris, tikėtina, buvo kontrabandos dronas, portalui „TVP World“ pranešė gynybos ministerijos atstovas.
Rugpjūtį dronas nukrito į kukurūzų lauką rytinėje Lenkijoje, sudegindamas pasėlius ir sudaužydamas netoliese esančių namų langus. Incidentą tyręs prokuroras tuo metu sakė, kad dronas, atrodo, į Lenkiją pateko iš Baltarusijos, Rusijos sąjungininkės, pusės.
Kariniai dronai taip pat nukrito Rumunijoje ir Baltijos valstybėse, priduria „TVP World“.
