Lenkijoje sudužo neaiškus objektas

Objektas sudužo šeštadienį apie 17:40 Majdan-Sielec kaime. Šią informaciją leidiniui patvirtino vietos policija.
Objektas nukrito lauke, maždaug 500 metrų nuo pastatų.
Preliminariais duomenimis, ant nuolaužų yra užrašai kirilica. Kol kas manoma, kad tai galėjo būti kontrabandinis dronas, tačiau informacija nepatvirtinta.
Iš kur atkeliavo objektas, nežinoma.
Skelbiama, kad vietovė, kur nukrito objektas, yra apie 30 km nuo Ukrainos sienos.
Primename, kad rugpjūčio gale Lenkijoje nukrito ir sprogo dronas, įskridęs iš Baltarusijos teritorijos.
