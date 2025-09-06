Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje sudužo neaiškus objektas

2025-09-06 21:48 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-06 21:48

Lenkijoje, Liublino regione, nukrito ir sudužo neaiškus objektas, skelbia „Onet“. Per incidentą niekas nenukentėjo.

Lenkijos policija (nuotr. SCANPIX)

Lenkijoje, Liublino regione, nukrito ir sudužo neaiškus objektas, skelbia „Onet“. Per incidentą niekas nenukentėjo.

REKLAMA
4

Objektas sudužo šeštadienį apie 17:40 Majdan-Sielec kaime. Šią informaciją leidiniui patvirtino vietos policija.

Objektas nukrito lauke, maždaug 500 metrų nuo pastatų.

Preliminariais duomenimis, ant nuolaužų yra užrašai kirilica. Kol kas manoma, kad tai galėjo būti kontrabandinis dronas, tačiau informacija nepatvirtinta.

Iš kur atkeliavo objektas, nežinoma.

Skelbiama, kad vietovė, kur nukrito objektas, yra apie 30 km nuo Ukrainos sienos.

Primename, kad rugpjūčio gale Lenkijoje nukrito ir sprogo dronas, įskridęs iš Baltarusijos teritorijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
NATO palaiko ryšį su Lenkija dėl incidento, susijusio su bepiločiu orlaiviu (1)
Lenkijoje nukrito ir sprogo karinis dronas (nuotr. SCANPIX)
Lenkijoje – skandalas dėl sprogusio drono: aiškėja naujos detalės (36)
Lenkijoje nukrito dronas (tv3.lt koliažas)
Gyventojai matė, kaip Lenkijoje sprogo dronas: „Išbėgome į lauką ir... karas“ (13)
Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Lenkija po drono sprogimo apkaltino Rusiją (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų