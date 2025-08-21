Kalendorius
Užsienis > Europa

Lenkijoje – skandalas dėl sprogusio drono: aiškėja naujos detalės

2025-08-21 11:24
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-21 11:24

Lenkijoje trečiadienį nukritus ir sprogus neaiškiam objektui, ketvirtadienį aiškėja naujos detalės. Remiantis liudininkų informacija, tikėtina, kad objektas atskrido iš Baltarusijos teritorijos. Informacija dar bus patikslinta, rašo Lenkijos portalas „Onet“.



19

Prokuratūra sako, kad dar trečiadienį apklausė keturis žmones, ketvirtadienį vyksta dar trijų apklausos.

Lenkijoje nukrito ir sprogo karinis dronas
Lenkijoje nugriaudėjo galingas sprogimas

Sprogimas trečiadienį įvyko Osinų kaime Lenkijoje, maždaug 100 km nuo Ukrainos sienos. Objektas krito į kukurūzų lauką, išdužo pastatų langai, liko krateris. Laimei, sužeistųjų ar žuvusiųjų pavyko išvengti.

„Vakar, padedami energetikos įmonės darbuotojų, apsaugojome tris elektros linijas, kurios turi naujų pažeidimų požymių. Tai gali būti susiję su šiuo įvykiu“, – sako prokuroras Grzegorz Trusiewicz.

„Turima medžiaga rodo, kad objektas greičiausiai atskrido iš Baltarusijos teritorijos, tačiau tai dar tikriname“, – sako jis.

Anot prokuroro, apibrėžta sprogimo epicentro teritorija, ji bus tiriama. Vietoje yra šeši prokurorai ir apie 150 kitų tarnybų atstovų.

Incidentas įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį. Auštant buvo pranešta, kad į kukurūzų lauką Osinų kaime nukrito ir sprogo tuo metu dar neidentifikuotas objektas. Dėl sprogimo buvo išdaužyti trijų netoliese esančių namų langai.

Trečiadienio popietę spaudos konferencijoje pranešta, kad sprogęs objektas buvo Rusijos dronas. Gynybos ministras pabrėžė, kad šis incidentas gali būti Rusijos provokacija.

„Mes ir vėl susiduriame su Rusijos Federacijos provokacija, pasitelkiant rusišką bepilotį orlaivį“, – žurnalistams sakė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.

Pasak W. Kosiniako-Kamyszo, „Rusija ir vėl provokuoja NATO šalis“. Ministras pažymėjo, kad visa tai vyksta tokiu metu, kai dedamos pastangos įtvirtinti taiką Rusijos užpultoje Ukrainoje. W. Kosiniakas-Kamyszas kartu pridūrė, kad visi NATO sąjungininkai buvo informuoti apie šį incidentą.

Užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis savo ruožtu taip pat pasmerkė „naują mūsų oro erdvės pažeidimą iš rytų“. „Užsienio reikalų ministerija pareikš protestą šio pažeidimo kaltininkui“, – tinkle „X“ parašė jis.

Dėl incidento Lenkijoje kilo nemažai klausimų, kodėl dronas nebuvo pastebėtas. Iš pradžių institucijos teigė, kad sistemos nefiksavo oro erdvės pažeidimų, tačiau pabrėžiama, kad sistemos galėjo ir neaptikti drono, jei jis skrido žemai.

Šiuo metu nėra informacijos, kokio tipo tai yra prietaisas.

Lenkijoje nukrito dronas (tv3.lt koliažas)
Gyventojai matė, kaip Lenkijoje sprogo dronas: „Išbėgome į lauką ir... karas“ (13)
Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Lenkija po drono sprogimo apkaltino Rusiją (8)

2025-08-21 12:04
Rusai gali nors ir kasdien čia tuos dronus leisti. Ir ką? Mūsiškiai po kiekvieno tokio incidento gali tik su nota prie rusų ar baltarusių ambasados stovėti. Rusai gali sakyti, jog dronas paklydo ar jį Ukraina paleido. Arba gali visai nieko nesakyti ir toliau leisti dronus. Ir ką? Kuo galime atsakyti? Skelbti rusams karą?
Man atrodo rusai rado kuo mus terorizuoti ir sėkmingai tai darys toliau. O mūsiškiai toliau statys karinius miestelius, pirks tankus ir tanketes. Žodžiu, šou tęsiasi...
