Lenkijoje – skandalas dėl sprogusio drono: aiškėja naujos detalės

Prokuratūra sako, kad dar trečiadienį apklausė keturis žmones, ketvirtadienį vyksta dar trijų apklausos.
Lenkijoje nugriaudėjo galingas sprogimas
Sprogimas trečiadienį įvyko Osinų kaime Lenkijoje, maždaug 100 km nuo Ukrainos sienos. Objektas krito į kukurūzų lauką, išdužo pastatų langai, liko krateris. Laimei, sužeistųjų ar žuvusiųjų pavyko išvengti.
„Vakar, padedami energetikos įmonės darbuotojų, apsaugojome tris elektros linijas, kurios turi naujų pažeidimų požymių. Tai gali būti susiję su šiuo įvykiu“, – sako prokuroras Grzegorz Trusiewicz.
„Turima medžiaga rodo, kad objektas greičiausiai atskrido iš Baltarusijos teritorijos, tačiau tai dar tikriname“, – sako jis.
Anot prokuroro, apibrėžta sprogimo epicentro teritorija, ji bus tiriama. Vietoje yra šeši prokurorai ir apie 150 kitų tarnybų atstovų.
Incidentas įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį. Auštant buvo pranešta, kad į kukurūzų lauką Osinų kaime nukrito ir sprogo tuo metu dar neidentifikuotas objektas. Dėl sprogimo buvo išdaužyti trijų netoliese esančių namų langai.
Trečiadienio popietę spaudos konferencijoje pranešta, kad sprogęs objektas buvo Rusijos dronas. Gynybos ministras pabrėžė, kad šis incidentas gali būti Rusijos provokacija.
„Mes ir vėl susiduriame su Rusijos Federacijos provokacija, pasitelkiant rusišką bepilotį orlaivį“, – žurnalistams sakė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas.
Pasak W. Kosiniako-Kamyszo, „Rusija ir vėl provokuoja NATO šalis“. Ministras pažymėjo, kad visa tai vyksta tokiu metu, kai dedamos pastangos įtvirtinti taiką Rusijos užpultoje Ukrainoje. W. Kosiniakas-Kamyszas kartu pridūrė, kad visi NATO sąjungininkai buvo informuoti apie šį incidentą.
Užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis savo ruožtu taip pat pasmerkė „naują mūsų oro erdvės pažeidimą iš rytų“. „Užsienio reikalų ministerija pareikš protestą šio pažeidimo kaltininkui“, – tinkle „X“ parašė jis.
Dėl incidento Lenkijoje kilo nemažai klausimų, kodėl dronas nebuvo pastebėtas. Iš pradžių institucijos teigė, kad sistemos nefiksavo oro erdvės pažeidimų, tačiau pabrėžiama, kad sistemos galėjo ir neaptikti drono, jei jis skrido žemai.
Šiuo metu nėra informacijos, kokio tipo tai yra prietaisas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Man atrodo rusai rado kuo mus terorizuoti ir sėkmingai tai darys toliau. O mūsiškiai toliau statys karinius miestelius, pirks tankus ir tanketes. Žodžiu, šou tęsiasi...