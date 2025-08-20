Gyventojai matė, kaip Lenkijoje sprogo dronas: „Išbėgome į lauką ir... karas“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Naktį namą ir gyvenvietę Liublino regione nutvieskė ryški šviesa, o tada nuaidėjo didžiulis sprogimas – tokį vaizdą užfiksavo stebėjimo kameros rytinėje Lenkijos dalyje esančiame Osinių kaime. Maždaug vidurnaktį į kukurūzų lauką nukrito ir sprogo neatpažintas objektas. Nuo sprogimo bangos šešiuose namuose išdužo langai.
„Tai sprogo taip garsiai, kad visas namas tiesiog sudrebėjo“, – įspūdžius pasakojo vietos gyventojas Pawelas Sudowskis.
„Ten, kur buvo siaubingas sprogimas praėjusią naktį, paskui buvo baisus kvapas, nes aš miegu atsidaręs langus. Jautėsi sieros kvapas, lyg sprogmuo detonavo“, – pridėjo gyventojas Wojciechius Saduras.
Kai kurie gyventojai net pagalvojo, kad prasidėjo karas:
„Mes pašokome iš lovos ir nesupratome, kas vyksta. Išbėgome į lauką ir... karas.“
Įtariama, kad tai gali būti „Shahed“ dronas
Ryte į sprogimo vietą atvyko policija, kariuomenė ir valdžios atstovai.
„Radome daug apdegusių plastiko ir metalo gabalų. Teritorija šiuo metu yra apsaugota, vykdomi specializuoti darbai. Mums svarbiausia, kad, nors netoliese esantys namai buvo apgadinti, niekas nenukentėjo“, – situaciją komentavo Lukow policijos atstovas spaudai Marcinas Jozwikas.
Šiuo metu valdžios institucijos svarsto visas galimas versijas, kas tiksliai nukrito šalies teritorijoje. Lenkijos gynybos ministras neatmeta ir versijos, kad į kukurūzų lauką galėjo nukristi rusiškas dronas.
Neoficialiais duomenimis Lenkijos dienraštis „Rzeczpospolita“ teigia, kad tai gali būti „Shahed“ tipo dronas-kamikadzė.
„Ir nereikia atmesti to, kas jau nutiko kitose šalyse – sabotažo veiksmų, susijusių su diversijomis, sabotažu Lenkijos Respublikos teritorijoje“, – teigė Lenkijos gynybos ministras Władysławas Kosiniak-Kamyszas.
Taip pat neatmetama kontrabandininkų versija – šie neretai naudoja dronus nelegaliam siuntų gabenimui per sieną. Kol kas šalies oro pajėgos praneša, kad nebuvo užfiksuota oro erdvės pažeidimų iš Ukrainos ar Baltarusijos pusės. Taip pat manoma, kad nukritęs objektas galėjo būti seno propelerinio orlaivio variklio dalis.
