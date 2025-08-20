Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus oro uoste naktį sustabdyti skrydžiai: pastebėtas skrendantis dronas

atnaujinta 10:07 val.
2025-08-20 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 09:50

Naktį iš antradienio į trečiadienį Vilniuje pastebėtas dronas, dėl kurio trumpam teko sustabdyti ir skrydžius iš ir į sostinę.

Keleiviai Vilniaus oro uoste

Naktį iš antradienio į trečiadienį Vilniuje pastebėtas dronas, dėl kurio trumpam teko sustabdyti ir skrydžius iš ir į sostinę.

REKLAMA
1

Pasak Lietuvos oro uostų atstovo Tado Vasiliausko, informacija iš „Oro navigacijos“ atstovų buvo gauta vidurnaktį.

Specialistai informavo, kad dronas buvo pastebėtas Vilniaus mieste, toliau nuo oro uosto

„Vilniaus oro uosto tarnybos ėmėsi papildomų veiksmų, buvo sustiprintas patruliavimas bei stebėjimas nurodyta kryptimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Maždaug pusvalandžiui buvo sustabdytas orlaivių eismas, visos oro uosto operacijos visa apimtimi atnaujintos apie 00 val. 35 min.

Ši situacija lėmė, kad buvo pavėlintas vienas išvykimo skrydis į Tel Avivą, dar keletas atvykstančių orlaivių buvo laukimo zonose oro erdvėje ir vėlavo atvykti apie 15–20 minučių“, – komentavo jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų