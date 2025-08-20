Vilniaus oro uoste naktį sustabdyti skrydžiai: pastebėtas skrendantis dronas

Pasak Lietuvos oro uostų atstovo Tado Vasiliausko, informacija iš „Oro navigacijos“ atstovų buvo gauta vidurnaktį.
Specialistai informavo, kad dronas buvo pastebėtas Vilniaus mieste, toliau nuo oro uosto
„Vilniaus oro uosto tarnybos ėmėsi papildomų veiksmų, buvo sustiprintas patruliavimas bei stebėjimas nurodyta kryptimi.
Maždaug pusvalandžiui buvo sustabdytas orlaivių eismas, visos oro uosto operacijos visa apimtimi atnaujintos apie 00 val. 35 min.
Ši situacija lėmė, kad buvo pavėlintas vienas išvykimo skrydis į Tel Avivą, dar keletas atvykstančių orlaivių buvo laukimo zonose oro erdvėje ir vėlavo atvykti apie 15–20 minučių“, – komentavo jis.
