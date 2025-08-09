Atsiras reguliarūs skrydžiai tarp Lietuvos ir Saudo Arabijos? Ruošia patvirtinti svarbų dokumentą

Susisiekimo ministerija šiam tikslui paruošė Vyriausybės nutarimo ir prezidento dekreto projektus bei įstatymo projektą, kuris būtų teikiamas Seimui.
Lietuvos ir Saudo Arabijos Vyriausybės minėtą susitarimą dėl bendradarbiavimo oro susisiekimo sektoriuje pasirašė 2024 m. gruodžio mėnesį, o Europos Komisija (EK) šių metų balandį sutartį patvirtino.
Institucijoms pasirašius reikalingus dokumentus ir Seimui priėmus įstatymo projektą, Lietuva užbaigtų visas procedūras, kad susitarimas galėtų įsigalioti. Tą patį turi padaryti ir kita partnerystės siekianti šalis.
Susisiekimo ministerijos teigimu, susitarimo nuostatos reglamentuoja ne tik oro linijų bendrovių vykdomą reguliarųjį oro susisiekimą, leidimų išdavimą ir atšaukimą, bet ir tarifų taikymą, aviacijos saugumą, skrydžių saugą, pažymėjimų ir licencijų pripažinimą, antžeminių paslaugų teikimą bei orlaivių nuomą.
