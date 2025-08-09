Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atsiras reguliarūs skrydžiai tarp Lietuvos ir Saudo Arabijos? Ruošia patvirtinti svarbų dokumentą

2025-08-09
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-09 15:10

Siekiant plėtoti dvišalį bendradarbiavimą oro susisiekimo srityje ir nustatyti sąlygas tarp šalių vykdyti reguliarius skrydžius, siūloma ratifikuoti oro susisiekimo susitarimą tarp Lietuvos ir Saudo Arabijos.

Oro uostas. ELTA / Žygimantas Gedvila

0

Susisiekimo ministerija šiam tikslui paruošė Vyriausybės nutarimo ir prezidento dekreto projektus bei įstatymo projektą, kuris būtų teikiamas Seimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos ir Saudo Arabijos Vyriausybės minėtą susitarimą dėl bendradarbiavimo oro susisiekimo sektoriuje pasirašė 2024 m. gruodžio mėnesį, o Europos Komisija (EK) šių metų balandį sutartį patvirtino.

Institucijoms pasirašius reikalingus dokumentus ir Seimui priėmus įstatymo projektą, Lietuva užbaigtų visas procedūras, kad susitarimas galėtų įsigalioti. Tą patį turi padaryti ir kita partnerystės siekianti šalis.

Susisiekimo ministerijos teigimu, susitarimo nuostatos reglamentuoja ne tik oro linijų bendrovių vykdomą reguliarųjį oro susisiekimą, leidimų išdavimą ir atšaukimą, bet ir tarifų taikymą, aviacijos saugumą, skrydžių saugą, pažymėjimų ir licencijų pripažinimą, antžeminių paslaugų teikimą bei orlaivių nuomą.

