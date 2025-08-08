Perspėja keliautojus: nenustebkite, jei šiomis dienomis skrydžiai vėluos arba bus atšaukti

Streikai apims 12 Ispanijos ir penkis Portugalijos oro uostus.
Dėl streikų gali vėluoti arba būti atšaukti skrydžiai.
Streikuos tūkstančiai darbuotojų
Ispanijoje streikuoti planuoja daugiau nei 3 000 darbuotojų. Streikai prasidės 2025 m. rugpjūčio 15 d.
Streikai vyks kiekvieną dieną trimis laikotarpiais: nuo 5 iki 9 val. ryto, nuo 12 iki 15 val. ir nuo 21 iki 23:59.
Po to streikai tęsis kiekvieną savaitę trečiadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį iki gruodžio pabaigos.
Oro uostai, kuriuose bus streikuojama: Madrido, Barselonos, Sevilijos, Malagos, Alikantės, Ibizos ir Maljorkos, taip pat Žironos, Pietų Tenerifės, Lansarotės ir Santjago de Kompostelos.
Kadangi streikai dar neprasidėjo, neaišku, kiek bus trikdžių. Tačiau tikėtina, kad streikų neišvengs „Ryanair“, kadangi streikuos antrinė jos įmonė. „Ryanair“ atstovai sako, kad nesitiki, jog jų veikla bus sutrikdyta.
Portugalijoje jau vėlavo skrydžiai
Streikai taip pat paveiks Portugalijos keliautojus. Streikai čia prasidėjo liepos pabaigoje ir tęsis iki rugpjūčio pabaigos.
Streikus skelbia bagažo tvarkymo, orlaivių aptarnavimo ir registracijos stalų darbuotojai.
Streikas vyksta kiekvieną savaitę nuo penktadienio iki pirmadienio iki 2025 m. rugsėjo 1 d.
Iki šiol dėl streiko veiksmų vėlavo ir buvo atšaukti skrydžiai visuose Portugalijos oro uostuose, įskaitant Lisabonos, Faro ir Porto Santo oro uostus.
