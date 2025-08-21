Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujausia policijos žinia apie šalia Vilniaus oro uosto pastebėtą droną

2025-08-21 09:59 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 09:59

Policija toliau aiškinasi, kam galėjo priklausyti trečiadienio naktį šalia Vilniaus oro uosto pasirodęs dronas.

Oro uostas (bendrovės nuotr.)

Policija toliau aiškinasi, kam galėjo priklausyti trečiadienio naktį šalia Vilniaus oro uosto pasirodęs dronas.

0

„Policija toliau aiškinasi, kam galėjo priklausyti dronas. Ikiteisminis tyrimas nepradėtas, vyksta aplinkybių tikslinimo procedūra“, – Eltai ketvirtadienį sakė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.

Neoficialiais duomenimis, spėjama, kad šalia oro uosto skridęs dronas galėjo būti valdomas civilio asmens. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šalia Vilniaus oro uosto trečiadienio naktį pastebėtas dronas. Dėl to pusvalandžiui buvo sustabdyti lėktuvų skrydžiai. Valstybės skrydžių valdymo bendrovės „Oro navigacija“ duomenimis, dronas kilo iš Lietuvos teritorijos.

Dėl incidento pavėlintas vienas išvykimo skrydis į Tel Avivą, dar keletas atvykstančių orlaivių buvo laukimo zonose oro erdvėje ir vėlavo atvykti apie 15-20 minučių.

Iš pradžių pasirodė informacija, kad šalia oro uosto skrido bendrovės „Ekskomisarų biuras“ dronas, tačiau vėliau ši versija paneigta. 

ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.

Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone – prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.

Laikinoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė iš pradžių kalbėjo, jog neatmetama galimybė, kad Lietuvoje užfiksuotas objektas – netyčia pasiklydęs į Ukrainą skridęs dronas. Tokių atvejų, ministrės teigimu, ateityje gali būti ir daugiau.

Po įvykio tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių kilo diskusija apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą.

Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.

