Lenkija naktį skubiai kėlė naikintuvus

Rusija naktį surengė didelio masto ataką prieš Ukrainą, skriejo dronai, raketos, yra žuvusių ir sužeistų.
Intensyviai rusai smogė Lvivui, kuris yra vakarinėje Ukrainos pusėje, netoli sienos su Lenkija.
„Dėl Rusijos Federacijos tolimosios aviacijos veiklos, vykdančios smūgius Ukrainos teritorijoje <...> Lenkijos oro pajėgų ir sąjungininkų aviacijos lėktuvai veikia Lenkijos oro erdvėje“, – pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė.
Lenkija po bepiločio orlaivio sprogimo kalba apie Rusijos provokaciją
Primename, kad Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas trečiadienį apkaltino Rusiją dėl naktį žemės ūkio paskirties žemės plote šalies rytuose įvykusio incidento, kurio metu sudužo ir sprogo bepilotis orlaivis.
„Mes ir vėl susiduriame su Rusijos Federacijos provokacija, pasitelkiant rusišką bepilotį orlaivį“, – žurnalistams sakė jis.
Pasak W. Kosiniako-Kamyszo, „Rusija ir vėl provokuoja NATO šalis“. Ministras pažymėjo, kad visa tai vyksta tokiu metu, kai dedamos pastangos įtvirtinti taiką Rusijos užpultoje Ukrainoje. W. Kosiniakas-Kamyszas kartu pridūrė, kad visi NATO sąjungininkai buvo informuoti apie šį incidentą.
Užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis savo ruožtu taip pat pasmerkė „naują mūsų oro erdvės pažeidimą iš rytų“. „Užsienio reikalų ministerija pareikš protestą šio pažeidimo kaltininkui“, – tinkle „X“ parašė jis.
Bepilotis orlaivis anksti ryte nukrito kukurūzų lauke netoli Osinų kaimo, esančio maždaug už 100 kilometrų į pietryčius nuo Varšuvos. Vietos naujienų portalo „LukowTV“ filmuotoje medžiagoje buvo matyti šviesos blyksnis, po kurio pasigirdo garsus trenksmas. Išdužo kelių netoliese esančių namų langai. Žmonės nenukentėjo.
Gyventojų iškviesti policijos pareigūnai sudužimo vietoje rado apdegusių plastiko ir metalo nuolaužų. Portalas „Onet“ paskelbė vaizdus iš socialinių tinklų, kuriuose užfiksuotas apanglėjęs variklis su sraigtu. Už tyrimą atsakingas prokuroras sakė, kad bepilotis orlaivis suformavo apie 6 metrų skersmens ir 50 centimetrų gylio kraterį. Nėra aišku, ar sprogimas įvyko ore, ar jau smūgio metu.
Sudužimo vieta yra maždaug už 120 kilometrų nuo Lenkijos sienos su Ukraina ir maždaug už 100 kilometrų nuo sienos su Baltarusija.
Europos Sąjungos ir NATO narė Lenkija yra viena svarbiausių Ukrainos rėmėjų politiniu ir kariniu požiūriu. Ši šalis taip pat junta Rusijos keliamą grėsmę ir vykdo didžiulę persiginklavimo programą. 2022 m. lapkričio mėnesį Rytų Lenkijos Pševoduvo kaime jau buvo nukritusi raketa, kuri pražudė du žmones. Kiek žinoma, tai buvo paklydusi Ukrainos priešlėktuvinė raketa.
